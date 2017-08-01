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ABD'nin YPG'ye verdiği tanksavar füzesi Ağrı'da ele geçirildi!

Ağrı Dağı'nda bir mezrada, terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 20:36
ABD'nin YPG'ye verdiği tanksavar füzesi Ağrı'da ele geçirildi!

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının ardından, 29 Temmuz 2017'de Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında yapılan arazi taraması sonucu terör örgütü PKK tarafından arazide kullanıldığı belirtilen AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

Tanksavar füzesi, incelemelerin ardından imha edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 20:36
  1. Ağrı
  2. AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi
  3. terör örgütü PKK
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