ABD'nin YPG'ye verdiği füzeler PKK'dan çıktı!

Türkiye’nin, ABD’nin YPG’ye verdiği silahların PKK’ya gitmesi konusundaki endişesi doğru çıkıyor. YPG’ye verilen sofistike silahlardan biri olan ABD-İsveç ortak üretimi AT-4 yeni nesil anti tank füzesi PKK’da çıktı. Edinilen bilgiye göre 48’inci Hudut Tugay Komutanlığına dün bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak’tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgede yapılan arama ve taramalarda İsveç menşeli iki adet AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

YPG'YE BİN TANE VERİLDİ

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre daha önce DEAŞ’la mücadele kapsamında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) silahlı gücü olan peşmergeye verilen zırh delici AT-4 anti tank füzeleri kısa bir süre önce yine DEAŞ’la mücadele kapsamında YPG’ye de verildi. ABD’nin YPG’ye verdiği bu silahların tamamının dökümü kamuoyuna açıklanmasa bile Pentagon’a yakın askeri yayın Military Times tarafından yayınlandı. Military Times, ABD’nin YPG’ye verdiği silahlar listesinde bin adet AT-4 tanksavarın yer aldığını duyurdu.

ULUDERE, Şemdinli, Nusaybin...



TSK ele geçirilen son iki AT-4 tanksavar ile birlikte şu ana kadar 20 tane AT-4 anti tank füzesini yapılan operasyonlarda PKK’nın elinde yakaladı. 1 Haziran 2016’da Mardin’in Nusaybin’de, 26 Mayıs 2017’de yine Şırnak’ın Uludere ilçesi Biliç Tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 tane ve geçtiğimiz 18 Haziran’da Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışan bir teröristin üzerinde 4 tane yakalanmıştı. Ancak geçtiğimiz ay Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal İnceleme Daire Başkanlığı’nca hazırlanan raporda yapılan operasyonlarda şimdiye kadar seri numaraları silinmeye çalışılan 18 adet AT-4 yakalandığı belirtildi.

ZIRH DELİYOR...

84 mm’lik güdümsüz, taşınabilir, tek-shot, geri tepmesiz ve yivsiz olan silah, zırhlı araçların dışında piyade birlikleri de devre dışı bırakma amacıyla kullanılabiliyor. Uzmanlar AT-4 anti tank füzelerinin Milan tanksavar füzeleri kadar etkili olduğunu belirtiyor. ABD ve İsveç ortak yapımı olarak da üretilen 6.7 kg ağırlığında, 102 cm uzunluğunda zırh delici özelliğe sahip AT-4 anti tank füzesinin 2 bin 100 metre menzile sahip. Attığı füzelerin birinin fiyatı ise yaklaşık 1.500 dolar.

IRAK SINIRINDAN GİRİYOR

Tanksavarların Suriye ve Irak seyahatlerini tamamladığını belirten Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, konuyu Vatan’a şöyle değerlendirdi: “Bu silahların YPG-PKK’ya verildiği biliniyor. Bir yıl içinde Güneydoğu’da ele geçen PKK silahları ile Pentagon listesindeki silahların menşei, cins ve çapları neredeyse birebir örtüşüyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni İsveç Saab yapımı AT-4 yeni nesil tanksavarlar ve Rus menşeili SPG-9 geri tepmesiz toplar. Silahlar Irak sınırından Türkiye’ye giriyor. Şu ana kadar sadece verilen tekerlekli araçlar Türkiye’de görülmedi. ABD verilen silahların Türkiye’yi tehdit etmeyeceğini Ankara’ya taahhüt etti. Ne hikmetse ‘sizi tehdit etmeyecek’ denilen silahlar durmadan Mehmetçik tarafından hem yakalanıyor hem de askerlerimizi şehit ediyor. Baktığımızda PKK mı ABD’yi kandırıyor yoksa ABD mi Türkiye’yi kandırıyor belli değil.”