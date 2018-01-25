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ABD'nin yıktığı ülke için para toplanacak

Irak hükümeti: Ülkenin yeniden inşasına en az 100 milyar dolar gerekiyor

25 Ocak 2018 Perşembe 16:04
ABD'nin yıktığı ülke için para toplanacak

Terör örgütü DEAŞ'in büyük oranda etkisiz hale getirildiği Irak’ta büyük hasar gören ketlerinin yeniden inşası için Kuveyt’te uluslararası bir bağış konferansı düzenlenecek. Irak hükümeti ülkenin yeniden inşası için en az 100 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Euronews'in haberine göre, başta Musul olmak üzere savaşta en çok zarar gören kentlerin yeniden inşasına yönelik çalışmalarda gelecek şubat ayında Kuveyt’te, Birleşmiş Milletler ile ABD desteklediği uluslararası bir bağış konferansı düzenlenecek.

Irak hükümeti ülkenin yeniden inşası için en az 100 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

İmar ve şehircilik bakan yardımcısı Cabir Abd Haji söz konusu proje hakkında şöyle konuştu:

"Savaştan dolayı ülkede bir çok kent zarar gördü. Bu bölgelerin yeniden inşası için 10 yıllık ulusal bir projemiz var ve bunun için en az 100 milyar dolara ihtiyacımız olacak. Hasar gören bir çok ev ve binayı onarmamız mümkün değil. Bu yüzden evleri yıkıp yeniden inşa edeceğiz. Bizim daha önce de yapmayı düşündüğümüz yatırım ve inşaat projelerimiz vardı, ancak DEAŞ o bölgelerde her şeyi yıktı, işimiz daha da zor olacak."

Musullular savaşın geride bıraktığı enkaz yığınlarını temizliyor ve yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için çabalıyor.

Dokuz ay süren operasyonun sonunda, 10 Temmuz 2017’de Irak hükümeti kentin kontrolünü geri aldı. bu süreçte yaklaşık 1 milyon kişi Musul’u terk etmek zorunda kalmış, batılı bağımsız araştırma kuruluşlarının aktardığı rakamlara göre 10-15 bin arasında sivil yaşamını yitirmişti.

Musul'da yaşanan sivil ölümlerinin büyük bir bölümünün ABD öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği hava saldırılarında yaşandığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:04
  1. abd
  2. musul
  3. deaş
  4. Terör örgütü
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 39 dk önce
    Alçak ABD den, Ve Koalisyon Ülkelerin den İstesinler. Kim, Yıktıysa Parasını da, Onlar, Versinler.
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