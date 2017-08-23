ABD'nin yeni hedefi Türkiye'nin kardeş ülkesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı yeni Afganistan stratejisi tartışılmaya devam ediyor. ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını artırmayı öngören yeni stratejinin en dikkat çekici yönü ise Pakistan ile ilgili. Trump yönetimi, Taliban'a destek verdiği iddiasıyla Pakistan'a yönelik baskıyı artıracak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'da Pakistan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Pakistan'a tehdit

Pakistan'ın Taliban'ı ülkesinde barındırdığını iddia eden Tillerson, Pakistan'ın Taliban'a yönelik tavrını değiştirmemesi durumunda bazı ayrıcalıklarını kaybedeceği tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisini açıklamasından bir gün sonra Pakistan'I hedef tahtasına koyan Tillerson, Pakistan'a yönelik baskıyı artıracaklarını itiraf etti.

ABD'nin NATO dışındaki en önemli müttefikleri arasında yer alan Pakistan, bölgede stratejik bir öneme sahip.

Nükleer silahlar üzerinden Pakistan'a mesaj

BBC'de yer alan habere göre, Pakistan konusunda açıklamalarda bulunan Tillerson, "Pakistan, ülkesinde barınan çeşitli terör örgütlerine tavırlarını değiştirmezse bu yardımlar tartışmaya açılabilir. Bu yönde hareket etmek Pakistan'ın çıkarınadır. ABD'nin çıkarı da istikrarlı bir Pakistan'dan yana. Pakistan nükleer bir güç ve silahlarının güvenliğiyle ilgili endişelerimiz var. Afganistan'daki savaşı biz kazanamayabiliriz ama Taliban da kazanamayacak" dedi.

ABD yönetimi Pakistan topraklarının Taliban ve Afganistan'daki diğer örgütler için bir sığınak olduğunu iddia ediyor.

Hindistan karardan memnun

Trump'ın Pakistan'a yönelik baskıyı artırma planı ise Hindistan'ı memnun etti. Trump yönetimi de Hindistan'ı Afganistan'da daha fazla rol üstlenmeye davet etti. Bölgede Keşmir başta olmak üzere birçok konuda aralarında gerilimin yaşandığı Hindistan ve Pakistan, Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisinde de karşı karşıya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Washington'ın Pakistan'a uygulayabileceği baskılardan bazılarını dillendirdi. Bunların arasında askeri yardımı kesmek ve ABD'nin NATO dışı müttefiki statüsünden çıkarmak da yer alıyor.

Tillerson, fazla baskı uygulamanın İslamabad'ı istikrarsızlaştırma ihtimali taşıdığını da kabul etti.