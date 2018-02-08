ABD'nin 'vurduk' açıklamasına Esed rejiminden cevap geldi

Esed rejimi, ABD'nin dün 'DSG karargahına saldıran Suriye hükümet güçlerini vurduk' açıklamasına cevap verdi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyonun Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye hükümet güçlerini vurduğu ve bunun 'teröre destek girişimi' olduğu belirtildi.