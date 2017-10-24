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''ABD'nin vize kararı siyasi bir düellodur''

ABD'nin Bakü eski Büyükelçisi Bryza, 'ABD'nin bu siyasi düellosu beni hem hayal kırıklığına uğrattı hem de sürpriz oldu.'' dedi.

24 Ekim 2017 Salı 19:12
''ABD'nin vize kararı siyasi bir düellodur''

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin üyesi ve eski ABD'nin Bakü Büyükelçisi Matthew J. Bryza, ABD'nin vize kararını "siyasi düello" olarak nitelendirdi.

Bryza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin vize kararının iki toplumu da cezalandırma anlamı taşıdığını söyledi.

Bu krizin aşılması için her iki ülke arasında görüşmelerin devam ettiğini anlatan Bryza, gerilimin henüz aşılamadığını belirtti.

Bu "kötü" karardan çok kısa bir zamanda vazgeçilmesi temennisinde bulunan Bryza, "ABD'nin vize kararı siyasi bir düellodur. ABD'nin kararı beni hem hayal kırıklığına uğrattı hem de sürpriz oldu. 23 yıllık diplomatlık hayatımda böyle bir şeyi ne düşündüm ne de herhangi birinin böyle bir şeyi tavsiye ettiğini duydum." dedi.

Matthew Bryza, Washinton ile Ankara arasında devam eden gerilimi, ABD'de yaşayan Fetullah Gülen ve ABD'nin terörizmle ilişkili olan YPG ile birlikteliğine bağladı. Bryza, "Bunu anlamak gerçekten de zor." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 19:12
  1. Matthew Bryza
  2. Washinton
  3. ARAKAN
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