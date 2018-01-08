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ABD'nin UFO sırrı deşifre oldu

ABD Savunma Bakanlığı'nın bir UFO tanımlama birimi olduğu ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:43
ABD'nin UFO sırrı deşifre oldu

ABD Savunma Bakanlığı'nın bir UFO tanımlama birimi olduğu ortaya çıktı.

Pek çok komplo teorisine konu olan UFO'ların Pentagon'un da radarında olduğu ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlendi.

The New York Times'ın haberine göre, para akışı kesilmiş olsa da programın hala devam ediyor olduğu ortaya çıktı.

Aynı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın "Advanced Aerospace Threat Identification" (Gelişmiş Hava Araçları Tehdit Tanımlama) adını verdikleri bir UFO tanımlama birimi bulunuyor.

2007 yılında Senatör Harry Raid tarafından fonlanmaya başlayan bu programın 2012 yılına kadar ki bütçesinin yıllık 22 Milyon dolar olduğu belirtiliyor.

2012 yılından sonra senato fonlaması kesilmiş olsa da, programın hala ABD Savunma Bakanlığı kapsamında işlemeye devam ettiği iddia ediliyor

ABD basınında geniş yer bulan haberle işgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 22:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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