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ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği silahlar görüntülendi

ABD’nin Afrin’de Türk tanklarına karşı kullanılmak için verdiği silahların görüntüler ortaya çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:18
ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği silahlar görüntülendi

ABD’nin DEAŞ bahanesiyle teröristlere ilettiği 4 kilometre menzile sahip modern keskin nişancı silahıyla birlikte Konkurs ve Tow tanksavar füzeleri sınır hattına konuşlandırıldı. PKK elebaşıları, örgüt içi propaganda da ‘Türk tanklarının durdurulmasına’ özel önem veriyor.

Teröriste hava savunma

ABD ordusu, Afrin’de Türk hava araçlarına karşı kullanmaları için PKK’lı teröristlere ‘MANPADS’ olarak bilinen güdümlü hava savunma roketi verdi. Suriye’deki gelişmelere ilişkin analizler yayınlayan NSO haber portalına konuşan bir ABD’li yetkili, omuzdan fırlatılan ve hava araçlarına karşı 8 kilometreye kadar etkili olan güdümlü sistemlerin PKK’ya yollandığını kaydetti. ABD’nin verdiği bu silahla teröristler, TSK’ya ait bir helikopteri düşürüp askerlerimizi şehit etmişti.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 08:18
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