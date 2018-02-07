ABD'nin temizliği bu kadar olur! Yeniden geliyorlar

ABD öncülüğünde Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ağır darbe vurulduğu ve bitme noktasına geldiği söylenirken İngiliz Times gazetesinin iddiası ortalığı karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in büyük ölçüde mağlup edildiğini açıklamıştı. Ancak times Gazetesi'nin haberine göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ele geçirdiği bölgelerde terör örgütü yeniden görünmeye başladı. DAEŞ'in Irak ve Suriye'deki kaos ortamını kullanarak buralarda örgütlenmeye başladığı öğrenildi.



SON 3,5 AYDA 440 SALDIRI



Gazetenin haberinde konuya ilişkin somut örnekler verilerek Suriye'nin kuzey batısında DAEŞ'in Esed güçleriyle yeniden savaşa başladığı öne sürüldü. Elde edilen verilere göre DAEŞ son 3,5 ayda en az 440 bombalı saldırı, çatışma, suikast ve adam kaçırma olayı gerçekleştirdi.