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ABD'nin temizliği bu kadar olur! Yeniden geliyorlar

Suriye ve Irak'ta ABD öncülüğünde koalisyon tarafından DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde terör örgütünün yeniden oluşum içine girdiği iddia edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:09
ABD'nin temizliği bu kadar olur! Yeniden geliyorlar

ABD öncülüğünde Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e ağır darbe vurulduğu ve bitme noktasına geldiği söylenirken İngiliz Times gazetesinin iddiası ortalığı karıştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Irak'ta DAEŞ'in büyük ölçüde mağlup edildiğini açıklamıştı. Ancak times Gazetesi'nin haberine göre ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ele geçirdiği bölgelerde terör örgütü yeniden görünmeye başladı. DAEŞ'in Irak ve Suriye'deki kaos ortamını kullanarak buralarda örgütlenmeye başladığı öğrenildi. 

SON 3,5 AYDA 440 SALDIRI

Gazetenin haberinde konuya ilişkin somut örnekler verilerek Suriye'nin kuzey batısında DAEŞ'in Esed güçleriyle yeniden savaşa başladığı öne sürüldü. Elde edilen verilere göre DAEŞ son 3,5 ayda en az 440 bombalı saldırı, çatışma, suikast ve adam kaçırma olayı gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:09
  1. DAEŞ
  2. DAEŞ örgütü
  3. ABD
  4. koalisyon güçleri

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