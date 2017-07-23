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ABD’nin tavsiyesiyle YPG isim değiştirdi

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas’ın tavsiyesiyle YPG isim değiştirdi. Terör örgütü YPG adını “Suriye Demokratik Güçleri” (SDG) olarak değiştirdi.

23 Temmuz 2017 Pazar 06:55
ABD’nin tavsiyesiyle YPG isim değiştirdi

WASHINGTONABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün Colorado eyaletinde yıllık güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ABD Özel Kuvvetler Komutanı Thomas, terör örgütü PKK/PYD ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye’de işbirliği yaptıkları Kürt gruplarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Thomas, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin askeri kanadı YPG’nin nasıl isim değiştirdiğini açık ifadelerle dile getirdi.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİŞ

PKK/PYD ile yakın çalıştığını anlatan Thomas, “Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı” dedi. 

GEREKLİ MEŞRUİYETİ SAĞLADIK

PKK/PYD’nin askeri olarak geçirdiği evrime de değinen ABD’li komutan, “Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı” şeklinde konuştu. Konuşmasının diğer bölümlerinde ağırlıklı olarak DEAŞ’la mücadeleye ve Rusya’nın “NATO güvenlik alanlarına tehdit” oluşturduğuna dikkati çeken Thomas, ABD’nin her iki konuda da hassas ve dikkatli adımlar attığını ifade etti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 06:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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