ABD'nin PKK'ya Humvee yardımı görüntülendi

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya bağlı terör örgütü YPG'ye yönelik zırhlı araç ve ağır silah yardımları tüm hızıyla devam ediyor. Gruba her geçen gün yeni ekipmanlar teslim ediliyor.



ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da YPG'ye teslim etmek üzere sevk ettiği zırhlı araçlar görüntülendi. Söz konusu araçların Rakka'da DEAŞ'e karşı kullanılacağı ifade edilse de DEAŞ'in ardından bu silah ve zırhlı araçların akıbeti merak konusuydu.

Söz konusu sevkiyatlar ABD ile Türkiye arasında uzun süreli bir gerginliğe sebep olmuştu. ABD bu yardımları YPG'ye değil SDG'ye yaptığını öne sürse de videoda yer alan bayrak açık şekilde görülüyor. SDG grubunun çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu biliniyor. SDG için "YPG'nin paravan grubu" yorumları da yapılıyor.

Mepanews