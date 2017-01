‘ABD'nin özel timi Türkiye'de… İkinci darbenin yoluna taş döşüyor’

Takvim Gazetesi Yazarı Ergün Diler bugün çok dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

İşte Diler’in o yazısı:

İncirlik vakası

Belki yakın tarihimizi iyi bilmediğimiz için çok kişi yanlışa düşüyor. Olayları televizyonlardan ya da gazetelerden öğrenmek, takip etmek yetmez! Bu BİLMEK anlamına hiç gelmez. Hele gençlerimiz pek çok şeyin farkında değil. Hocalar da üniversiteler de gerçekten yetersiz. MUHAKEME YAPAMAZ durumdayız.

Olayların içine girip yürüyemiyoruz. Bu kısırlık her yerde olduğu gibi medyada tavan yapmış durumda.

Nihat Erim BAŞBAKAN olacağını 6 ay önce ABD Ankara BÜYÜKELÇİLİĞİ'nden öğreniyor. Bunu bilen bir dostu kendisini arıyor ve 6 ay sonrası için müjdeyi veriyor. İnanmıyor ama söylenenler bir bir gerçekleşiyor. Erim DARBE SONRASI KURULAN ARA REJİMİN önemli ismidir. CHP'liydi! Ama Amerikalılar onunla çalışmak istiyordu. Tek şartları CHP'den istifa etmesiydi. Çünkü CHP, AVRUPA ekseninde olan bir partiydi.

Amerikalılar yeni dengede kendilerine yakın bir CHP'li istiyordu. Oldu da... Gençler bunları bilmez ama okullarda okutulduğu gibi değildir hayat! ABD Büyükelçiliği dün hiç gerek yokken NİHAT ERİM fotoğrafı yayınladı. Hem Trump'a hem de Erdoğan'a mesaj vermek için. Sonra da bizi ABD karşıtlığı ile suçluyorlar. Biliyorsunuz ABD Başkanı Nixon da skandalla götürülmüştü.

Watergate ile... Yani "Trump'a fazla güvenmeyin" diyor birileri... Ben baştan beri Amerika-Türkiye-Rusya ittifakının dünya için gerekli olduğunu söylüyorum. Özellikle özgürlüğü tavan yapmış bir TÜRKİYE gerçekten DENGE noktası olur. Ermenisi, Süryanisi, Yahudisi, Kürt'ü yani kim varsa el ele yaşanılan ANADOLU herkese çok şey katar. Ama birisi bunu engellemek istiyor... Engellenmek istenen DÜNYANIN YENİ DÜZENİ! Birileri sözünü ettiğim üçlü dengenin kurulmasına karşı. Bu nedenle çok ama çok karmaşık şekilde saldırıyorlar...

Açalım biraz isterseniz...

Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı. Hiç açıklaması yok. Bu çağda Türkiye darbe ile tekrar yüz yüze geldi. Ucuz atlattık. Aradaki APARATLAR hızla Erdoğan'ı ABD'den uzağa itti. Çeşitli operasyonlarla... Bunlara girecek değilim. Trump'ın gelişi umut oldu.

Ama o da daha gelmeden içeriden büyük tepki gördü. İşi başlamadan zorlaştı. Putin desen bizden farksız, büyükelçileri öldürüldü.

Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçak düşürüldü...

Bu DENGENİN üç ayağına da saldırılıyordu.

Ama Türkiye DENGE NOKTASI olduğu için en çok bize geliniyordu.

15 Temmuz'a baktığımızda İNCİRLİK ÜSSÜ'nün başrollerden birini aldığını görüyoruz. Saldıran EKİP İncirlik üzerinden Türkiye ile ABD arasındaki bağların Trump gelmeden kopmasını istiyor. Aralıksız geliyorlar bunun için. Bu akıl içeride patlattığı bombalarla suikastlarla canlı bombalarla katillerle İKİNCİ DARBENİN YOLUNA TAŞ DÖŞÜYOR. AMACI BU! Toplumsal taban meydana getirmek için eylemlerle KORKU pompalıyor. Çok akıllı olup ABD-Türkiye dostluğunu isteyen Amerikalılar da bu yolun YÜZDE 30'una TAŞ DÖŞENDİĞİNİ KABUL EDİYOR.

Yani hızla yol alıyorlar. Şeritler patlayan bombalarla makinalı tüfeklerle çiziliyor...

Biz her ne kadar ABD-TÜRKİYE-Rusya yakınlaşmasını istesek de birileri hiç ama hiç rahat durmuyor. Gazeteci olarak da bunları yazmak şart. Bakın! Çok önemli bazı birimler İNCİRLİK 'e indi! Detay vermek istemiyorum ama çok önemli, çok yetenekli isimler geldi.

KAOS eylemleriyle birlikte halkın duygularını yönetmek için! Bu değişik bir savaş türüdür.

ŞERİTLER çizilirken yol yapımı sürerken NOKTA ATIŞLARA sıra gelecektir. Bu olmadan olmaz. İnşallah yanılırım. Ama yapacaklardır. Çünkü çok zamanları yok.

Tırmandıracaklardır!

AMERİKALILAR kızacak, yine bizi suçlayacak ama "İNCİRLİK'te neler yapılıyor" diye sorsak ne derler?

Mesela EYLEM planları masaya getiriliyor mu?

Nokta hedefler için toplantılar düzenleniyor mu?

Aranan bazı isimlerle yan yana geliniyor mu?

Cevap veremezler ama bunların cevabı tümden EVET!

Başka planları da var ama şimdilik yazmıyorum. Bunları birileri durdurmalı.

Türkiye'den kopan bir ABD buralarda turist olarak bile bulunamaz. Belki canımız yanar ama asıl kaybeden onlar olur. Bunu bilmiyor olamazlar! Neticede kendileri bilir...

Türkiye'nin uzun zaman sonra Washington'u dinlememesi savaş nedeni olmamalı! Gelip anlaşmalılar. Terörle teröristle alacakları bir sonuç yok. 78 milyonu karşılarına aldıklarını, arkada TÜRK DÜNYASININ ve koca bir MÜSLÜMAN coğrafyanın olduğunu unutmamalılar! Ama şimdilik anlamış görünmüyorlar... DEAŞ'ı ya da başka bir örgütü kullanarak eylem yapacaklar. Her türlü planın içindeler. Alacakları sonuç yok!

Ama birileri ısrar ediyor.

Açalım biraz daha...

Pentagon'da Gladio Plan B ofisi var.

Bu ofisin en önemli konukları JSOC'nin komutanlarıdır. Dün yazdım... The Joint Special Operations Command! Yani MÜŞTEREK ÖZEL OPERASYONLAR KOMUTANLIĞI... Burayı keşfeden henüz yok. İç içe geçmiş özel birimlerden oluşuyor. Tahmini olarak kullandığı 25 bin eleman var. Hepsi çok ama çok iyi eğitimli... The Joint Special Operations Command'ın yani bu GLADYO eylem merkezinin her ülkede bir GENERALİ vardır!

Türkiye'de var mı peki?

ELBETTE! Olmaz mı!

Bu generaller JSOC'u temsil eder. Örneğin Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de emekli generaller JSOC'un başında! Bir ülkede operasyon yapılacağı zaman öncelikle o ülkedeki GENERAL ile temasa geçilir.

Sonra alt birimler organize edilir. Bütün istihbarat akışları yapılır. Kusursuz plan için düğmeye basılır... Ve her ne olursa olsun GİZLİLİK asla ve kat'a değişmez ilkedir...

Ayrıca şimdiye kadar her operasyonda YÜZDE 100 başarılı olmuşlardır...

ÖRTÜLÜ SAVAŞ HALLERİNDE bu birim kullanılıyor. Yani JSOC...

Operasyonlarda içlerinde en fazla 5 ABD'li olur. Asla fazla sayıda bulunmaz. DEŞİFRE olma ihtimaline karşı yerel unsurlar öne çıkarılır. Ama planı bunlar yapar... Yıllarca bu birimde görev yapanlar sonra ya BÜYÜKELÇİ ya da silah şirketlerinde yönetici olarak karşımıza çıkar!

LADİN operasyonu vardı! Hatırlayın!

Daha önce ölen Ladin'i öldürmek için ABD operasyon yaptı! İşte o operasyonu Başkan Obama, Hillary Clinton ve CIA Başkanı ile birlikte izleyen bir GENERAL vardı. Operasyon BEYAZ SARAY'dan nasıl takip edildi sorusu basına verilen fotoğraflara yansıyordu! Böyle anlatılıyordu.

Ortada LADİN yoktu ama hepsi Ladin'in öldürülmesini izliyordu. O verilen fotoğraflarda ortada Obama'nın yanında yer alan GENERAL'in kullandığı bilgisayar JSOC'a aitti. İŞ daha da karışıktı! Ladin'i yıllarca koruyan JSOC'tu, operasyonu yapan da onlardı!

Karşımızdaki AKIL böyle çalışıyordu.

DEAŞ'ı da YPG'yi de o kuruyordu. Bölgedeki dengeleri sarsmak için gerektiğinde kullanacaktı... Biz ise TEK HAMLE üzerinden hesap yapıyorduk. Bu nedenle SATRANÇ BİLMEK büyük meziyetti! Pek sevmezdik!

TORA BORA'da Ladin tam 40 kez ölümden döndü! Kimin sayesinde? EVET!

JSOC'un sayesinde!

Bu The Joint Special Operations Command içinde bir de hiç ama hiç bilinmeyen bir birim daha vardı!

QUIET STORM...

Bu yapı JSOC'tan çok daha gizli ve çok daha acımasız bir oluşumdu! Çok az operasyon yaparlar. Ancak etkisi çok daha büyüktür. ABD Başkanları bile QUIET STORM adının ne anlama geldiğini bilmez.

DERİN YAPILARDIR!

Sanırım bunlardan da bazı timler Türkiye'de! Bilmiyorum ama İNCİRLİK 'e sormak lazım! Onlar cevap verebilir.

Umarım yoktur!

Üniversitelerimizde, medyamızda çok kişi bilmez ama ASIL BÜYÜK OYUNCU İNGİLTERE'dir! Doğrusu iki büyük oyuncudan biri bunlardır...

Bakın! ABD DIŞİŞLERİ BAKANI JOHN KERRY ne dedi? "Esad rejimi kimyasal silah saldırısından sonra kırmızı çizgimizi aştı. Operasyon için gerekli hazırlıklar yapıldı. Ancak İngiltere Başbakanı Cameron operasyonu engelledi." Oysa Başkan Obama KIRMIZI ÇİZGİ olarak KİMYASAL SİLAH'ı çok önceden açıklamıştı... Suriye'de kullanıldığı halde ABD KIRMIZI ÇİZGİYE bağlı kalamadı... Demek ki ORTADOĞU'da bir İNGİLİZ GERÇEĞİ vardı! Türkiye istediği güçle oturur, pazarlık yapar. Çıkarları neyse onun için uğraşır.

Doğrusu da budur!

Ama Amerikalılar şu soruyu neden kendilerine sormuyorlar?

"BİZ SALDIRIRSAK ORTADOĞU'DA ASIL KAZANAN KİM OLUR?"

Ben cevabı biliyorum... Çıkarlarımızı zedelemediği sürece herkesle birlikte hareket ederiz... Ya Amerika? Biz olmadan ne yapacaklarını sanıyorlar... İnsan ayağına ateş eder mi? Şimdilik ettiklerini görüyorum...

Böylesine yükselen AMERİKAN KARŞITLIĞINI NİHAT ERİM FOTOĞRAFI yayınlayıp mı engelleyecekler?

Sorun kendi içlerinde... Trump gelinceye kadar sanırım böyle sürecek... Ama biz olmadan olmaz, merak etmeyin... Herkes bizimle çalışmak zorunda... Saldırılar olsa da kazanan biz olacağız... Ama Türkiye de içeride sağı, solu, laiki, anti laiki, Hıristiyan'ı, Yahudi'si, Ermeni'si, Yezidi'si, Süryani'si yani kim varsa hepsine kucak açmalı... BİRLİK ve bütünlük bizi sadece büyütür...

Bizi birbirimizden ayrı düşürmeye çalışanlardan uzak durun!