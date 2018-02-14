ABD’nin o açıklaması Türkiye’yi kızdırmıştı… Yine bir ‘düzeltme’ geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, 2019 mali yılı bütçe teklifinde Suriye’de sınır güvenliği için talep edilen 250 milyon doların odağının Irak ve Suriye sınırı olacağını söylemesinden kısa bir süre sonra AA muhabirine ulaşarak bu açıklamaya düzeltme yapmak istediğini, söz konusu fonun Ürdün ve Lübnan hükümetlerine sınır güvenliği desteği olarak sağlanacağını savundu.

Anadolu Ajansı’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde “DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapmıştı.

Galloway, Pentagon’un Suriye’de “sınır güvenliği” için 2019 mali yılı bütçesinde 250 milyon dolar talep ettiklerini kabul etmiş ve bu bağlamda “En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak Suriye sınırındadır” ifadelerine yer vermişti.

Haberin bu şekliyle servis edilmesinin ardından Binbaşı Galloway tekrar AA muhabirine ulaştı.

Söz konusu açıklamalarında düzeltme yapmak istediğini belirten Galloway, "Cevabım sehven 250 milyon doların Suriye’de ABD destekli ortaklar için talep edilmiş anlamına geliyordu. Aslında 250 milyon dolar Ürdün ve Lübnan hükümetlerine sınır güvenlik desteği vermek üzere talep ediliyor, Suriye’deki ortak kuvvetler için değil.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir “Sınır Koruma Birliği” ve “Kuzey Suriye Ordusu” kurmaya hazırlandığı bilgisini ilk kez Anadolu Ajansı dünyaya duyurdu.

AA muhabirine kısa bir süre sonra açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıkladı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etti.

Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun “İç İstikrar ve Güvenlik Gücü” olacağını duyurdu.

Bununla birlikte dün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında “DEAŞ’a karşı operasyonlara ilişkin Suriye’de sınır güvenliği ihtiyaçları” için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon’un sadece isimler üzerinde oynadığı ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden oldu.