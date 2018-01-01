ABD’nin Lawrence’i İran’ı karıştırdı

Göreve geldiğinden beri İran’ı hedef alan Donald Trump, 6 ay önce Tahran’la ilgili sinsi planlarını uygulamaya koymak için Michael D’Andrea’yı atadı. Müslüman bir kadınla evlenip İslamı seçtiği belirtilen ‘Modern Lawrence’, İran’ı yangın yerine çeviren olayların fitilini ateşledi. Sarı şeytan da İran’daki eylemleri desteklediklerini açık açık dile getirdi.

Dünyanın baş belası Amerika’nın şeytanlığı bitmiyor... Çıkarları için tüm dünyayı kan golüne çeviren kan emici Amerika, yıllardır uğraştığı İran’ı karıştırmak için bu kez derinden ilerliyor... ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran ile yaptığı anlaşmaları sürekli yerden yere vurdu ve İran’a karşı yeni politikalar izleneceğini söyledi. Sarı şeytan bu kapsamda 6 ay önce CIA’in İran masasına Michael D’Andrea’yı atadı.



“MÜSLÜMAN MİKE”



Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve “Müslüman Mike” lakabını alan D’Andrea, İran’daki çalışmalarına hızlı başladı. İran’daki muhalifleri gizliden gizliye örgütleyen ve ülkede örtüye karşı olan kesime itici güç olan “Modern Lawrence” 6 ay içinde İran’ı saran eylemlerin fitilini ateşlemeyi başardı.



BÖLGEYİ ÇOK İYİ BİLİYOR



Amerika’nın Irak’a girdiği dönemde CIA’in en kıdemli elemanlarından biri olan “Müslüman Mike”, Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu. Usame Bin Ladin’in yakalandığı operasyonda da yer alan D’Andrea, bölgeye oldukça hakim. Michael D’Andrea’nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran’da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre etti. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran’daki olayları desteklediklerini ifade ediyor.



KARANLIK PRENS



“Ayetullah Mike” lakabıyla bilinen, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü operasyon da dahil olmak üzere CIA’in birçok gizli operasyonunu yöneten ve İslamı seçtiği belirtilen Michael D’Andrea, CIA’in İran operasyonlarının başına getirildi. CIA’in İran’daki operasyonlarının başına getirdiği D’Andrea ile ilgili Amerikan New York Times gazetesinde, Matthew Rosenberg ve Adam Goldman imzasıyla bir makale yayınlandı. Makalede; sertlik yanlısı ve agresif bir kişilik olan ve “Ayetullah Mike” ya da “Karanlık Prens” lakaplarıyla bilinen D’Andrea’nın İran ile ilgili bölüme atanmasının, Trump yönetiminin ve dolayısıyla ABD’nin İran konusunda daha da sertleşeceği yönünde önemli bir gösterge olduğu yorumuna yer verildi. Makalede, CIA şefi Mike Pompeo’nun ve kontra-terör departmanı şefliğine atanan ve ismi açıklanmayan bir başka yetkilinin de D’Andrea ile benzer özelliklere sahip olduğu, Trump’ın yönetimi devralmasından bu yana birçok pozisyonun sertlik yanlısı kişilerle doldurulduğu ve bunun da politikalardaki değişikliği en güzel şekilde sembolize ettiği savunuldu.



İran konusuna verilen öneme rağmen, hem İran istihbaratının çok tecrübeli olması hem de ülkede ABD Büyükelçiliği ya da herhangi bir resmi kurum temsilciliği bulunmaması nedeniyle ABD’nin İran’da bir kaynak ağı oluşturmasının oldukça zor olduğu bilgisinin yer aldığı makalede, bu zorlu görev için, son tecrübeli bir isim olan D’Andrea’nın düşünülmesinin normal olduğuna dikkat çekildi. Zira D’Andrea CIA çevrelerinde, El Kaide’nin zayıflatılmasının ardındaki bir numaralı isim olarak görülüyor ve Ortadoğu’da sayısız CIA operasyonuna katıldığı belirtiliyor.



D’Andrea’nın İran konusundaki kişisel görüşleri ise, kamuoyunda bilinmiyor. NYT’deki makaleye göre bu çok da önemli değil, zira D’Andrea’nın üstlendiği görev politika yapma ile değil uygulamayla ilgili. D’Andrea’nın sert kişiliği, tarzı, şimdiye kadar Afganistan, Pakistan, Yemen gibi ülkelerdeki acımasız uygulamaları, İran’a karşı izlenecek yeni politikanın sertleşeceğinin de göstergesi olarak görülüyor.