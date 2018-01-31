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ABD'nin küstah iddiasını çürüten fotoğraf

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyinde PKK’nın uzantısı YPG terör örgütünü destekleyen ABD'nin iddiasını çürüten bir uydu görüntüsü ortaya çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:35
ABD'nin küstah iddiasını çürüten fotoğraf

Amerika birleşik Devletleri’nin YPG’nin terör örgütü olmadığı, PKK ile organik bağının bulunmadığı iddiası uydu görüntüsü ile çürüdü. ABD’nin Türkiye’nin uyarılarına rağmen desteklediği YPG’nin PKK ile bağlantısı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın uydu görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması ile deşifre olan görüntü Afrin’e bağlı Bülbül beldesinin yakınlarında yer alıyor. Uygulamaya girildiğinde coğrafi sekmesinde uygun koordinatlar girilince terör örgütü yöneticisinin görüntüsü açıkça ortaya çıkıyor.

GÖRÜNTÜNÜN KONUMU BELLİ

Uygulamada enlem alanında 36.78020246, boylam alnına ise 36.81205809 değerleri girildiğinde PKK/YPG yöneticisi Öcalan’ın görüntüsü ortaya çıkıyor. Terör örgütünden temizlenen alanlarda bulunan tünellerde teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraflar bulundu.

TSK VE ÖSO BÖLGEYE YAKLAŞTI

Zeytin Dalı Harekatı ile kurtarılan bölgeye yakın bir konumda olan yerinde kısa zamanda terör örgütü PKK/YPG’den temizlenmesi bekleniyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi. Sabah saatlerinde Raco ve Bülbül bölgelerinde başlatılan kara operasyonlarında 2 köy ve 3 stratejik tepe ele geçirildi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:35
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Abdullah Öcalan
  3. YPG
  4. ABD
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