ABD'nin kuşatması Türkiye'nin 'Fırat Kılıcı'nı engelleme hamlesi mi?

ABD'DEN SALAKÇA MESAJLAR

NATO'nun Avrupa'daki varlığını 2017 başından bu yana büyük oranda artıran ABD'nin, Bulgaristan sınırımıza yakın bölgeye Amerikan askerlerini ve ekipmanlarını yerleştirdiği ileri sürüldü. Dünya kamuoyuna ‘düşman kardeşi' Rusya'ya yönelikmiş gibi sunduğu adımlardan birini de Gürcistan'da atan ABD, burada kurduğu askeri üsle ‘Türkiye sınırını kuzeyden de kuşattım' mesajı vermeye çalışıyor.

15 TEMMUZ HEZİMETİNİ SİNDİREMEDİ

Türkiye'nin Suriye sınırını tümüyle PKK'ya teslim eden Amerika, buraya yerleştirdiği teröristlere de uçaksavar dahil her türlü askeri teçhizatı yığdı. ABD'nin sahne önünde Rusya ile didiştiği ancak asıl hedefin Türkiye olduğu belirtilirken, ABD'nin kurduğu şeytanî ablukanın da tıpkı 15 Temmuz'daki gibi hüsranla sonuçlanacağı değerlendiriliyor.

ABD ASKERİ, BULGARİSTAN SINIRIMIZDA

Romanya'da bulunan ABD askeri birlikleri, Bulgaristan'da bulunan birliklerle birleşerek Türkiye'nin batı sınırına daha yakın bir bölgeye kaydırıldı. NATO'ya hâkim olan Pentagon, Avrupa'daki askeri varlığını tank, askeri araç ve Amerikan askerleri takviyesi ile 2017 başında artırmıştı.

BATI KOMŞUMUZ ABD

Bulgaristan Savunma Bakanlığı da, “ABD Silahlı Kuvvetleri 3. Zırhlı Tugayı ve 4. Piyade Bölüğünden 120 personel ve 5 Bradley tipi zırhlı araç Novo Selo üssüne geldi” açıklamasını yaptı. Atılan adımlar dünya kamuoyuna ‘Rusya'ya karşı' diye sunulsa da, Suriye'de olduğu gibi ABD'nin Rusya ile savaşmak gibi bir düşüncesi olmadığı, asıl hedefinin ise Türkiye'yi çevrelemek olduğu değerlendiriliyor.

KUZEY KOMUŞUMUZ ABD

Öte yandan ABD'nin, Bulgaristan'ın yanı sıra Gürcistan'a da yoğun askeri sevkiyat yapmakta olduğu gözleniyor. Askeri sevkiyatlar zaman zaman tır şoförlerinin kameralarına da takılırken, yoğun hareketlilik bölgede bulunan Türkiye vatandaşlarının da dikkatini çekiyor. Son olarak bir ay kadar önce Türkiye sınırına yakın Bulgaristan – Romanya topraklarında 30-40 araçlık askeri konvoylar görüntülenmişti.

EN TEHLİKELİ OLUŞUM SURİYE'DE

ABD Suriye'de terör örgütü PKK'nın kontrolüne verdiği 500 kilometrelik koridora yerleşen teröristleri de en güçlü silahlarla donatmaya devam ediyor. Pentagon tarafından yüzlerce tır askeri sevkiyatla güçlendirilen PKK'ya son olarak, Türkiye'ye karşı kullanmak üzere uçaksavar füzesi verildiği bildirildi. ABD'nin PKK'nın kullanması için Kamışlı, Dırbesiye, Tel Abyad, Ayn-el Arab ve Afrin'de füze üsleri kurduğu ve Ruslarla birlikte PKK'lıları eğittiği de gelen bilgiler arasında.

HAVA SAHAMIZA KUŞATMA

Pentagon'un donattığı Suriye sınırımızdaki PKK'ya ABD'nin uçak savarlar verdiği, uçak savaşların Türkiye'nin güney illerindeki askeri alanları kapsayacak şekil yerleştirdiği iddia ediliyor. ABD'nin şeytanî yönetiminin Suriye, Irak, Yemen, Libya, Afganistan gibi ülkelerle karıştırdığı Türkiye'nin ise her an geniş çaplı bir operasyon başlatabileceği, bunun da Amerika'yı tedirgin ettiği kaydediliyor.

Kaynak: Yeni Söz