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ABD’nin kedisi açıkladı! ‘Türkiye’nin güneydoğusunda düştü’

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına  insansız hava aracı (İHA) düştü. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında  incelemede bulundu.İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı)  bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi  bilinmemektedir." denildi.Geçtiğimiz günlerde Adana'da da İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait bomba yüklü İHA düşmüştü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:01
ABD’nin kedisi açıkladı! ‘Türkiye’nin güneydoğusunda düştü’

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait  Mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Jandarma ekiplerine  bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında  incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma  Komutanlığına götürüldü.

 Köylüler olayı anlattı

Görgü tanıklarından İdris Üçağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "İçerdiydim ses gelince dışarı çıktım, aracın bir anda tarlanın ortasına  düştüğünü gördüm." dedi.

Ahmet Üçağaç ise köyde oturdukları sırada şiddetli bir ses  duydularını, tarlaya gittiklerinde parçalanmış bir hava aracı gördüklerini ifade  ederek, "Ses çıkarıyordu, sinyal veriyordu. Önce korktuk sonra jandarmaya haber  verdik. Gelip incelediler." ifadesini kullandı.

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan  açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı)  bugün saat 11:50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi  bilinmemektedir." denildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE ABD İHA'SI DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde de Adana'nın Ceyhan İlçesi kırsal Çokçapınar Mahallesi yakınlarında İncirlik'ten kalkan ABD'ye ait olduğu tespit edilen insansız hava aracı düşmüştü.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:01
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