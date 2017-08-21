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ABD'nin kayıp savaş gemisi 72 yıl sonra bulundu

ABD donanmasına ait USS Indianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusunda bulundu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:50
ABD'nin kayıp savaş gemisi 72 yıl sonra bulundu

ABD medyasında yer alan habere göre, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan Amerikan savaş gemisinin enkazına 72 yıl sonra okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı. 

USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı. 

Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:50
  1. USS Indianapolis
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