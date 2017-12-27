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ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar

Terör örgütü YPG'nin Rakka'dan anlaşarak çıkardığı DEAŞ'lıları Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçırmaya çalışan ABD büyük şok yaşadı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:06
ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar

ABD Başkanı Trump'ın seçim sürecinde "DEAŞ'ı Obama kurdu" sözleriyle açığa çıkan YPG-DEAŞ kardeşliği bölgede yaşanan gelişmelerle de kendini gösterdi. Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana birçok bölgeyi terör örgütü YPG'ye çatışmasız, tek kurşun atmadan devretmesi bu işbirliğini perçinledi. Son olarak ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yüzlerce DEAŞ militanının Rakka'yı terk etmesi için yaptığı gizli anlaşma hain terör ittifakının boyutunu ortaya koydu. DEAŞ'lı teröristlerin ABD ve YPG koruması altında Rakka'dan tahliye edilme operasyonu bu işbirliğini belgeledi.

SINIR BÖLGESİ TEYAKKUZDA

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde edilen; DEAŞ'lı teröristlerin ABD helikopterleri ile farklı çatışma bölgelerine taşındığı bilgisi ABD'nin bölgedeki terör ittifakına nasıl sahip çıktığını gözler önüne serdi.

SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri 5 bin dolar karşılığında çatışma bölgelerinden çıkarıp, Türkiye sınırından geçirme operasyonu yürütmeyi planladığı belirlendi. Göze batmamak için "kaçakçı" kılıfı adı altında gerçekleşecek bu plan ile DEAŞ'lıların Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilmek istendiği kaydediliyor. Suriye sınırında entegre güvenlik önlemlerinin uygulanması, sınıra duvar örülmesi, sıkı tedbirlerin alınması sonucu rahat hareket edemeyen terör örgütü YPG, Suriye sınırından Türkiye'ye sızmak için kullandığı geçiş noktalarından DEAŞ'lı teröristleri geçirmeyi planladığı tespit edildi. Teröristlerin özellikle Amanoslar, Tel Abyad, Kobani ve Kamışlı'dan Türkiye'ye sızma ihtimaline karşı güvenlik güçleri de sınır bölgesinde sıkı tedbirler aldı. (Sabah)

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:06
  1. ABD
  2. DEAŞ
  3. IŞİD
  4. Rakka
  5. YPG
  6. PKK
  • ihsanihsan24 dk önce
    işte demekki deaş abd nin örgütü açık Avrupa hala aklını başına almıyacakmısın yuh yani
  • MuhammetMuhammet1 sa önce
    Keşke yeni bir koalisyon kurulup terörün ve teröristlerin kökünü kazımak için ABD ye operasyon düzenlense
  • Adaş Adaş 1 sa önce
    Abd-Şoklardayım.Nasıl olur?

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