ABD'nin hain planı: Terör koridoru İskenderun'dan geçecekti!

Sınır hattında görevli üst düzey bir bürokrat çarpıcı açıklamalarda bulundu. İdlib intikali sonrası ABD ve PKK’nın Lazkiye üzerinden değil, İskenderun hattından Akdeniz’e inme planı yaptığını anlatan kaynak, “İlk iş olarak 2018 yılı içerisinde hendek benzeri bir provokasyonla onbinlerce sivil İskenderun ve çevresine göç ettirilecekti” dedi.

Halen Afrin sınır hattında görevli olan üst düzey isim, PKK’yı Afrin’den İskenderun’a indirme planının ABD tarafından hazırlandığını kaydetti. PKK-ABD ittifakının Akdeniz’e inme projesinin Fırat Kalkanı ve sonrasında gelen İdlib hamleleri ile revize edildiğini kaydeden kaynak “Afrin’e müdahelede geç kalınsaydı daha büyük bedeller ödemek zorunda kalabilirdik” diyerek şöyle konuştu:

“Washington, Suriye’ye DEAŞ’la mücadele bahanesiyle atadığı Brett McGurk’e PKK’yı devletleştirme projesinin baş aktörü olma misyonu verdi. PKK’nın Irak sınırı Yarubiye bölgesinden Lazkiye’ye inmesine 2015-2016 yılları arasında kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak 2016 yılı ağustos ayında Cerablus-Azez hattında başlayan askeri müdahele ve ardından Astana Mutabakatı ile gerçekleşen İdlib intikali sonrası illegal koridor planı revize edildi.”

SIĞINMACI GİBİ GELECEKLERDİ

“ABD, Türkiye’nin oyun bozan hamleleri sonrası İskenderun konusunda örgüte yeni yol haritası belirledi. Öncelikli olarak Amanos’a terörist takviyesi ve eylem yoğunluğu talimatı verildi. Ardından hendek provokasyonlarına benzer sabotajlarla bölge halkının İskenderun ve çevresine göç ettirilmesi kararlaştırıldı. Plan çerçevesinde en az 30 bin kişinin göç tasarlandı. Güneydoğu’da halkı hedef alan tacizler sebebiyle göçen siviller arasına PKK sempatizanları ve afişe olmayan teröristler yerleştirilecekti. İskenderun’da da Mersin ve Adana benzeri mahalleler oluşturmak ihanet planının bir diğer evresiydi.”

“Afrinli yüzlerce kişiyle görüştük. Bize ABD’lilerin PKK’yı İskenderun’dan denize açma hayallerini anlattılar. Afrin’in PKK işgalinde kaldığı her dakika genelde bölge özelde ise Türkiye için büyük tehditti. Çünkü sadece sınırın öbür yanında değil Türkiye içerisinde de örgütü denizle buluşturma amacıyla birçok kirli proje yapılıyor ve bu yönde adımlar atılıyordu. Zeytin Dalı biraz daha geç kalsa telafisi daha zor şartlar doğabilirdi. Şimdi ABD-PKK ittifakının tüm tuzakları bozuldu.”

ESED VE İRAN DA DESTEKLEDİ

“ABD’nin hazırladığı plana Esed rejimi ve İran destekli Şii militan grupları da destek verdi. Lazkiye’de konuşlu Liva İskenderun/Mukaveme Suriy mensubu teröristler Hatay kökenlidir. Şam yönetimi halen Hatay ve İskenderun’u Suriye haritası içerisinde gösteriyor, PKK’yı destekleme konusunda da Mihrac Ural’ı görevlendirdiler. İran ise kontrol ettiği Nubl ve Zehra kasabalarından Afrin PKK’sının dış dünya ile iletişim kurmasını sağlıyor. Örgüt hem diğer işgal bölgeleriyle iletişimini hem de silah, cephane, militan başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını bu güzergahtan sağlıyor.” (Yeni Şafak)