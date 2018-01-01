ABD'nin İran'daki kirli oyunu devam ediyor
ILNA haber ajansının haberine göre İran'da düzenlenen protesto gösterilerinde en az 10 kişi daha hayatını kaybettiği iddia ediliyor.01 Ocak 2018 Pazartesi 12:32
Ülkede geçtiğimiz Çarşamba'dan bu yana süren protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi.
İranlı İşçiler Ajansı ILNA'nın haberine göre, Huzistan Eyaleti'ne bağlı İze kenti milletvekili Hidayetullah Hadimi, mecliste yaptığı konuşmada "İze kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde 2 kişinin öldüğünü" açıkladı.
İran'ın çeşitli şehirlerinde devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre ise eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 10 kişi hayatını kaybetti.
Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.
ABD'DEN GÖSTERCİLERE TAM DESTEK!
ABD yönetimi, İran'da devam eden protestolarla ilgili, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz." açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Trump da önceki gün Twitter hesabından İran'la ilgili bir açıklama yapmış ve açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak, olaylar sırasındaki tutuklamaları kınadıklarını bildirmişti.
Nauert, "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.
İran'ın Meşhed ve Kaşmer kentlerinin ardından rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi karşıtı gösteriler Kirmanşah'ta devam ediyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentindeki gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görülmüştü. Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın başka şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.
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hakan24 dk önce nezamandan beri katiller namussuzlar barıştan insanluktan bahseder oldu.Dünyada tek ülke vardır oda ABD ve onun destekçisi İsrail siz önce kendi yaptığınız vahşeti dünyaya anlatın sonra başka ülkelerin işlerine burnunuzu sokun Amsterdam 34 dk önce Iran in ortadoguda müslumana faydasi olmaz. Iran Iran i kurduranlara faydasi olur. Ama Iran faydasi dokundugu ülkeleri büyük seytan diye, halka gas verir. Aslinda büyük seytan dedikleri Iran nin büyük dostudur. Iran ortadoguda mezhep hastakigini yaymak icin adi islam olan bir vitrin devletidir. Bahadir50 dk önce Şia ülkemize gelmesin sadece ehli sünnetiminlerbaşımızın ustune Ahmet1 sa önce Ülke sorunlu olunca yönetimde sorunlu olur provakasyona açık hale gelir ülkeyi adaletle yönetirsen amerikan köpeklerine imkan kalmaz Mücahitler1 sa önce Utanmaz ABD.yapmış oldukları çirkefliklere kılıf uydurarak birde demokratik tepkiyidestekliyormuş.pislikler kendileri ajanları ile halkı galiyana getirip ortalığı savaş alanına çevirerek geçip seyrediyorlar sanki iran halkının yaşam biçimi ve durumu çokmu umurlarında yeterki ülke kaosun pençesinde kıvransın .Kendilerine sempati duymayan tüm ülkelerin iç işlerine karışarak kaos çıkarmak ivedilikle sanki birinci görevleri .Bir ülke yokki onlarada aynısını yapsın bakalım o zaman cıyaklama nasıl olur. Mustafa1 sa önce İRAN'IN SURİYE, LÜBNAN,YEMEN VE IRAKTA YAPTIĞI KATLİAMLARDAN SONRA İRAN YÖNETİMİNE ACIYAMIYORUM.. Ruhi 1 sa önce bize sira gelmez evel Allah c.c. bizim içimizdeki soysuzlar gezi de fetö sayesinde ötüler artik geçti ogünler eger iran düserse orayada bir firat kalkan operasionu yapariz nasil olsa oradaki azeri gardaslarimiz var Adıyaman2 sa önce İran daki gezi kalkismasi iran halkı umarım aklını başına alır oyuna gelmez Ahmet2 sa önce Türkiye cok dikkatli olmali ,iran üzeri bizide ,böyle bir oyununun icicne cekebilirler .iran ,suriye irak rusya ne isler cevirdigi belli degir ,bir bakiyorsun irak kuzey kürt tarafinda bir bakiyorsun suriye rusya tarafinda .Bunlarin cok iyi takipcisi olmaliyiz. Nezir2 sa önce Obama zamanında iran ABD ile canciğer kuzusarması idi,Türkiye’ye karşı da sert tavırlar alıyordu. Şimdiye kadar ABD ye hizmet edenlerin sonucundan ders çıkartmamıştı. ABD nin bir özelliği vardır, onun düşmanlığı dostluğundan çok daha iyidir. Buyurun bir örnek daha. Gerçekten söylüyorum, Türkiye,ABD arasında buzlar erir gibi olunca endişeleniyorum. ABD ile dostluk bütün riskleri taşır, en güvenlisi ondan uzak durmaktır. Hani ABD diyoruz da aslında yok öyle bir şey orası Rotschild&Rockfeller ağaların köyüdür, avrupada da kasetinden bağlı bazı yöneciler vasıtasıyla burada da çok sayıda devlet görünümünde bu ağalara ait köyler vardır.