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ABD'nin iki seçeneğinden biri Türkiye ile çatışmak

Amerikan New York Times gazetesinde bugün, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı yorumlandı.

23 Ocak 2018 Salı 17:21
ABD'nin iki seçeneğinden biri Türkiye ile çatışmak

Gazete, "Ankara'nın Washington'un itirazlarına karşın ABD'nin Suriye'deki en yakın müttefikine savaş açtığını" yazdı.

'ABD'NİN İKİ SEÇENEĞİ VAR'

Gazeteye konuşan FBI'ın eski terörle mücadele ajanlarından olup şu anda Soufan Group adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ali Soufan 'ABD Suriye'de çok ince bir denge tutturmaya çalıştı' diyor, fakat 'Suriye'deki savaş alanı küçüldükçe bu dengeyi korumak hemen hemen imkansız hale geldi' diye sürdürüyor.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI BİR ÇATIŞMA RİSKİ

Soufan, ABD'nin iki seçeneği olduğunu söylüyor: Ya Kürtlere desteğini büyük ölçüde azaltacak -ki bu da Suriye ve Irak'da ABD'ye tutarlı bir şekilde destek olan bir kaç grup tarafından ABD'nin yeni bir ihaneti olarak görülecek- ya da NATO üyesi Türkiye ile dolaylı ya da doğrudan bir çatışma riskini göze alacak.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:21
  1. Amerikan New York Times
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