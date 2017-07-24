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ABD'nin İdlib oyunu başladı

Türkiye ve Rusya tarafından güvenli bölge olarak işaret edilen İdlib son birkaç gündür çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:41
ABD'nin İdlib oyunu başladı

Heyet’ül Tahrir Şam ve Ahrar-üş Şam arasındaki çatışmalar son 15 gündür sürekli büyüyor. Muhaliflerin en güçlü olduğu ve sivil halkın yerleştirildiği kenti çatışma ortamına sürüklemeyi amaçlayan girişimlerde Amerika perde arkasında gizli hazırlayıcı güç olarak görülüyor. DEAŞ terör örgütü sayesinde Fırat’ın doğusunda hakimiyetini pekiştiren Amerika’nın, Fırat’ın batısına geçmek için de El Nusra’yı kullandığı değerlendiriliyor.

ANCAK TÜRKİYE DURDURABİLİR

Terörist örgüt listesindeki Nusra’ya bölgedeki grupların destek verip vermeyecekleri belirsizliğini koruyor. Bu gruplar arasında Rusya’nın müdahalesinin önünü açabilecek olan Türkistanlılar ile Özgür Suriye Ordusu bulunuyor. Halen Türkiye’nin ÖSO’yu çatışmalara dahil olmaması için tuttuğu belirtiliyor. Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci, İdlib’te yaşananların Türkiye’yi çok yakından ilgilendirdiğini dile getirirken, bölge kaynakları, bölgenin bir ateş topuna dönüşmesini ancak Türkiye’nin engelleyebileceğini, Türkiye’nin bölgedeki muhalif grupları toparlamak suretiyle bu çatışmaları durdurması gerektiğini belirtiyorlar. Halen İdlib bölgesi hem Esed rejiminin hem de Amerika’nın iştahını kabartıyor. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:41
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Rusya
  5. İdlib
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