ABD'nin heyeti toplantı salonundan atıldı

ABD'li bir heyet ABD'nin Kudüs konsolosu ile Beytullahim Sanayi ve Ticaret odasında, Filistinli iş adamları ile işbirliği konusunda görüşme yaparken içeri giren bir grup Filistinli aktivist kendilerini protesto etti. Aktivistler ellerindeki pankartlarla ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Yakın Doğu Filistinli Mülteciler Yardım Ofisine olan katkısını 65 milyon dolar azaltmasını protesto etti. Tepkiler üzerine ABD heyeti salondan çıktı.