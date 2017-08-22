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ABD'nin hedef gösterdiği Pakistan'a Çin sahip çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan konusundaki yeni savaş stratejisini açıklarken Pakistan'ı uyarması sonrası Çin Dışişleri'nden açıklama geldi. Sözcü Hua Çunying "Uluslararası toplumun Pakistan'ın terörle mücadelesini tamamen tanıması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 20:04
ABD'nin hedef gösterdiği Pakistan'a Çin sahip çıktı!

Trump'ın Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini duyurduğu açıklamada Pakistan'a yönelik yaklaşımlarında da değişikliğe gideceklerinin işaretini vermesi sonrası, Çin'den İslamabad'ı savunan bir açıklama geldi.

Trump, Pakistan'ı "Pakistan'ın terör örgütlerine güvenli liman sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar. Bu hemen değişmeli" sözleriyle uyarmıştı.

ABD Pakistan'ı işgale hazırlanıyor! Afganistan'a asker yığıyor

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pakistan'ın terörle mücadelede 'ön saflarda' olduğunu belirterek 'mücadeleye önemli katkılar yaptığını ve büyük fedakarlıklarda bulunduğunu' kaydetti.

'KARŞILIKLI SAYGI' VURGUSU

Günlük basın brifinginde konuşan sözcü "Uluslararası toplumun Pakistan'ın terörle mücadelesini tamamen tanıması gerektiğine inanıyoruz. Pakistan ve ABD'nin karşılıklı saygı çerçevesinde terörle mücadele iş birliği yapması ve bölge ile dünyada güvenlik ve istikrar için birlikte çalışmasını görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Sözcü, "Söz konusu ABD politikalarının Afganistan ve bölgenin güvenliği, istikrarı ve gelişimini desteklemeye yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin ve Pakistan arasında ekonomik, güvenlik ve diplomatik alanlarda yakın iş birliği bulunuyor.

Muhalifleri Pakistan'ın Taliban gibi örgütleri rakibi Hindistan'ın nüfuzunu sınırlandırmak için kullandığını iddia ediyor. Pakistan ise ülkede militanlara güvenli alan sağlandığı suçlamalarını reddediyor.

HİNDİSTAN ABD'YE DESTEK ÇIKTI

Trump'ın açıklaması sonrası Hindistan Dışişleri'nden de açıklama yapıldı.
Açıklamada "Başkan Trump'ın Afganistan'ın karşılaştığı zorlukların ve sınır ötesinde teröristlere güvenli liman ve diğer şekillerde verilen desteğin üstesinden gelme çabalarını arttırma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Açıklamada Hindistan'ın da benzer 'endişeleri ve hedefleri' paylaştığı ve 'diğer ülkelerle olan ortaklık dahil' çabalarını sürdüreceği duyuruldu.

Hindistan halihazırda Afganistan'a yapılan yardımda 5. sırada bulunuyor. Geçen sene Hindistan, Afganistan'a 1 milyar dolarlık yardım önermişti.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:04
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Pakistan
  4. Hindistan
  5. Çin
  6. ABD Başkanı Donald Trump
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