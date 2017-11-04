ABD’nin 2018 planı: 2 ülke 7’ye bölünecek

1991 yılında Irak, 2013’te ise Suriye’ye müdahale eden ABD, Peşmerge ve terör örgütü PKK’ya meşruiyet kazandırmak için her iki ülkede butik devletler ilan etmeye hazırlanıyor. Suriye ordusunda uzun süre üst düzey görevde bulunan ve 2013 yılında muhalif saflara geçen bir komutan, Yeni Şafak’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri ve Pentagon yetkililerinin Hatay-Reyhanlı’da kendileriyle görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen muhalif komutan, “Bana Suriye ve Irak’ta 2018 yılının ikinci yarısında toplam 7 butik devlet ilan edeceklerini söylediler” dedi. ABD’lilerin ayrıca, “Sünniler daha aktif olmalı; aksi halde daha fazla mağduriyet yaşayacaklar” dediğini aktaran muhalif isim, kendilerine ABD tarafından siyasi ve askeri işbirliği teklif edildiğini anlattı. Suriyeli komutan, Türkiye’nin başta Afrin olmak üzere Tel Abyad ve Münbiç konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi halde ABD’nin bölgeyi geri dönülmez bir uçuruma sürükleyeceğini kaydetti.

ABD’NİN BÖLGEDEKİ HEDEFİ

Bir ÖSO yetkilisi, “Bizimle görüşen Amerikalılar, ‘bize dost olduklarını ve şartlara uymamız halinde 2012 vizyonuna yeniden dönerek muhaliflerin daha güçlü destekleneceğini’ vadediyorlar” dedi. Golan-Suveyda hattında federal statü verilecek alanın yalnızca İsrail’in güvenliği için Dürziler bahane edilerek şekillendiğine dikkat çeken ÖSO komutanı, “ABD’nin buradaki hedefi, Lübnan-Suriye sınırında İsrail’e daha fazla alan kazandırmak ve Hizbullah’ın geçiş koridorunu engellemek” diye konuştu. Muhalif isim ayrıca, “Suriye’de aktif petrol alanlarının yüzde 65’lik kısmı PKK’ya verildi. ABD’nin Sünniler için ayırdığı alan ise nüfus unsuru yok sayılarak dar bir alanda sıkışmış bir bölge olarak çizilmiş” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE KARŞI KIŞKIRTIYORLAR

Muhalif komutan, görüşmeye kendisiyle birlikte katılan ÖSO temsilcilerinin ise ABD’lilere şu cevabı verdiğini söyledi: “7 yıllık savaş süresince sürekli oyalanan taraf olduk. Ülkenin yüzde 54’lük kısmını kontrol ediyorken sizin tutumunuz nedeniyle bugün ülkenin yüzde 17’lik kısmında ancak kontrol sağlıyoruz. Dolayısıyla ABD, muhalifler nezdinde kredisini çoktan tüketti...” Terör örgütünün Irak ve Suriye’de hamiliğini üstlenen ABD’nin sınır boyunda farklı provokasyonlara başvuracağını söyleyen Suriyeli komutan, sivil halkın bile Türkiye’ye karşı kışkırtılmaya çalışıldığını vurguladı.

BÖYLE BÖLECEKLER

Suriye’de Akdeniz’den başlayarak Lazkiye-Tartus-Şam hattını Nusayri federal bölgeye dahil eden ABD, Suveyda-Golan-Kuneytra’yı ise Dürziler için ayırdı. ABD’nin bölücü haritasında Halep, İdlib, Hama kırsalı da Sünnilere verildi. Washington merkezli korsan haritada Haseke, Deyrizor’un kuzeyi, Rakka, Münbiç ve Kamışlı hattı da PKK’ya verildi. Irak’ta ise Tikrit-Selahaddin-Anbar ve Felluce Sünnilere, Erbil-Duhok-Halepçe-Süleymaniye bölgeleri Peşmerge’ye, Bağdat-Nasıriyye-Kadisiyye-Necef koridoru ise Şiiler’e bırakılıyor.

PKK SİVİL HALKI TAHRİK EDİYOR

Kamışlı, Amude, Münbiç, Tel Rıfat’ın köyleri ile Afrin ve Ayn el-Arab’da sivillere Türkiye karşıtı propaganda yapan terör örgütü PKK/PYD, Fırat Kalkanı bölgesinde de ortamın istikrarsızlaşması için elinden geleni yapıyor. Halkı kışkırtmak için sık sık örgüte destek yürüyüşleri gerçekleştiren teröristler, bu eylemlerini ÖSO kontrolündeki Azez’in köylerinde bile yapıyor. PKK’ya destek yürüyüşlerinden sonuncusu Azez’e bağlı Ahraz köyünde gerçekleşti. ABD yönlendirmesiyle Suriye’de PKK’ya destek amaçlı yapılan son eylemde bazı provokatörler taşkınlık yaptı. PKK'lılar Fırat Kalkanı bölgesinin birçok köyünde benzer tahrikleri sürdürüyor. (Yenişafak)