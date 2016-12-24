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'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'

Musul'un özgürleştirilmesi için düzenlenen operasyonda yaşanan 'durgunluğu' DAEŞ militanlarının takviye için El Bab'a yönelmesine bağlayan askeri uzman Koray Gürbüz, ABD'nin bu geçişlere izin vermeyi sürdürmesi halinde kentteki çatışmaların çok şiddetli geçeceğini söyledi.

'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
Eklenme: 24 Aralık 2016, 00:25
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Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının El Bab’da ilerleyişi devam ediyor.

Öte yandan Irak’ta DAEŞ’e karşı yürütülen Musul operasyonu devam etse de çatışmalar bir süredir o kadar sık yaşanmıyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, Musul’daki DAEŞ elemanlarının takviye amacıyla El Bab’a doğru gitmesi. Teröristlerin geçişi, ABD öncülüğündeki DAEŞ’e karşı uluslararası koalisyonun sorumlu olduğu bölgeler üzerinden yapılıyor.

Bilkent Üniversitesi’nden askeri uzman Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, ABD’nin Türkiye’yi El Bab harekatında zorlayabilecek hareketlerinin ne gibi sonuçlar doğrubileceğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Şu anda Musul operasyonu devam etse de çatışmalar o kadar çok görülmüyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi şu: Musul’daki DAEŞ örgütünün elemanları şu anda El Bab’a takviyeye gidiyorlar. Eğer DAEŞ güçlerinin geçişlerine izin verilirse, —normalde izin verilmemesi gerekiyor ama, El Bab’daki operasyon çok kanlı geçer. Ama buna izin verilmezse El Bab’da IŞİD’in çok fazla direneceğini zannetmiyorum. DAEŞ orada yenilirse örgütün Afrin’deki güçlerine de harekat yapma imkanı doğacaktır.

 

 
EtiketlerDAESÖzgür suriye ordusuamerikaKoray Gürbüzel babtsk
HABER YORUMLARI
600

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1956

En büyük terörist ab ve abd dir biz önce bu teröristlerle savaşıyoruz neden hala ıncirlik açık

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Mustafa

Incirlik tamamen batiya ve derhal amarikaya kapatip bu ihanete son verilsin adam göÜmüzün icine baka baka teröristlerle is yapiyorlar incorliktwki yönetim tüm subayiyla komutanlariyla aciga alinip yerleri degissin 15temmuzda ellenmwyen burasi eminim ihanet sebekesi hala var amerika cia ile kol kola

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Albayhan

Neden elbab a geliş yollarını tutmuyoruz. El babı çember içine alamıyormuyuz. ???

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no name

hep gormek istediginiz gibi baslik atıyorsunuz..peki gercekte goruneni neden yazmiyorsunz...turkiyenin goz yumduğuabd incirlikten teror faliyetlerini devam ettirmekte..gercek bu degil mi?

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Onur

Gelin topunuz gelin

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