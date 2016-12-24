'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'

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Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının El Bab’da ilerleyişi devam ediyor.

Öte yandan Irak’ta DAEŞ’e karşı yürütülen Musul operasyonu devam etse de çatışmalar bir süredir o kadar sık yaşanmıyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni, Musul’daki DAEŞ elemanlarının takviye amacıyla El Bab’a doğru gitmesi. Teröristlerin geçişi, ABD öncülüğündeki DAEŞ’e karşı uluslararası koalisyonun sorumlu olduğu bölgeler üzerinden yapılıyor.

Bilkent Üniversitesi’nden askeri uzman Güneydoğu Gazisi Koray Gürbüz, ABD’nin Türkiye’yi El Bab harekatında zorlayabilecek hareketlerinin ne gibi sonuçlar doğrubileceğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Şu anda Musul operasyonu devam etse de çatışmalar o kadar çok görülmüyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi şu: Musul’daki DAEŞ örgütünün elemanları şu anda El Bab’a takviyeye gidiyorlar. Eğer DAEŞ güçlerinin geçişlerine izin verilirse, —normalde izin verilmemesi gerekiyor ama, El Bab’daki operasyon çok kanlı geçer. Ama buna izin verilmezse El Bab’da IŞİD’in çok fazla direneceğini zannetmiyorum. DAEŞ orada yenilirse örgütün Afrin’deki güçlerine de harekat yapma imkanı doğacaktır.