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ABD'nin füzelerine karşı kullanılacak AKKOR'lar sınırda!

TSK'nın Afrin sınır hattına sevk ettiği zırhlı paletli araçların önemli bir kesimini Aselsan tarafından üretilmiş Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile donatılmış tanklar oluşturuyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:07
ABD'nin füzelerine karşı kullanılacak AKKOR'lar sınırda!

Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan Leopard ve M-60 tanklarının DEAŞ’ın anti tank füzelerinin hedefi olmasına dikkate alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin hattına AKKOR’la donatılmış tankları gönderdi.

ABD'NİN VERDİĞİ TANKSAVARLARA KARŞI...

PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi.

AKKOR SİSTEMİ NEDİR?

Tanklarda 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR sistemi, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılıyor. Füze imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidini en yakın olduğu anda patlatarak etkisiz hale getiriyor.aselsan akkor savunma sistemi

Sistem Tanımı AKKOR, Aktif Koruma Sistemi Sahip olduğu “Fiziksel İmha (Hard-kill)” ve “İşlevsel İmha (Soft-kill)” kabiliyetleri ile bir EH kendini koruma süiti olan AKKOR, platforma yöneltilmiş olan tehditleri en uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirerek tam koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi’dir. AKKOR, gerek gayrinizamî harp ortamında yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketleri, gerekse de nizami harp ortamındaki tanksavar tehditlerine karşı her yönü kapsayan 360-derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturur. AKKOR, modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki zırhlı araca uyarlanabilen aktif koruma sistem çözümüdür.

Sistem Bileşenleri

Fiziksel İmha (Hard-kill) Bileşenleri
Yüksek çözünürlüklü Fiziksel İmha Radarı
Yüksek hızlı Fiziksel İmha Mühimmat Atıcısı
Akıllı Fiziksel İmha Mühimmatı İşlevsel İmha (Soft-kill) Bileşenleri
Lazer İkaz Alt Sistemi
Çoklu bant (Multispectral) İşlevsel İmha Mühimmatı
İşlevsel İmha Mühimmat Atıcısı Süit Bileşenleri
EH Bilgisayarı
Kontrol Paneli ve Görüntü Birimi

AKKOR SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hem işlevsel imha (soft kill) hem de fiziksel imha (hard kill) kabiliyeti
Tüm yönlerden 360 derece tam koruma
Optik algılamaya ‘gerek duymayan’ çözümü sayesinde; toz, çamur, kar, yağmur tüm zorlu koşullarında etkin
Yakın mesafeden atılan asimetrik tehditlere karşı çok hızlı reaksiyon
Aynı anda birden fazla tehdide karşı etkin
Multi-spektral sis perdesi ile termal ve lazer güdümlü füzelere karşı etkili
Birçok zırhlı araç tipine uygun
Yüksek çözünürlüklü Radar ve akıllı koruma mühimmatı çözümü sayesinde doğrudan tehdide reaksiyon ve sonuç olarak çok düşük ardıl etki
ASELSAN ürünü Tank alt sistemleri ile doğrudan entegre

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 20:07
  1. M-60 tankları
  2. Leopard
  3. Fırat Kalkanı Harekatı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Afrin
  6. AKKOR
  7. tanksavar füzesi
  8. AKKOR koruma kalkanlı tanklar
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