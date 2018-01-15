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ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de

Türkiye'nin ısrarla operasyon yapacağını açıkladığı Afrin'de hali hazırda bin ABD askeri ve 70 Rus askeri var.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de

Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleriyle yaklaşık 2 yıldır uyarılarına konu olan ve olası bir harekatla gündemde öne çıkan Afrin'de son durum nedir? PKK uzantılı YPG ve YPJ'nin ne kadar silahlı gücü var? ABD ve Rusya'nın Afrin'de silahlı gücü bulunuyor mu?

İşte bu soruların cevapları:

1- AFRİN'DE SON DURUM

2- AFRİN'İN DEMOGRAFİK YAPISI

Afrin'in nüfusu 500 bine ulaştı. Nüfusun yarısını Araplar oluşturuyor. Diğer yarısı ağırlıklı olarak Kürtler ve yüzde 8'lik bir oranla Türkmenler var.

3 - TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASKERİ GÜCÜ

PKK uzantılı YPG ve YPJ var bu bölgede...Sayıları 12 bin

4- AFRİN'DEKİ ABD VE RUS ASKERİ SAYISI

Suriye genelinde resmi rakamlara göre 2 bin civarında Elit Force dedikleri seçkin askerleri var. Bunun yarısı Afrin bölgesinde... Bölgede 100'e yakın Rus askeri de bulunuyor. Rus askerleri YPG'li teröristlere eğitim veriyor.

NTV

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:03
  1. Türkiye
  2. Afrin
  3. ABD
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. YPG
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