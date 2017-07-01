Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD’nin en büyük uçak gemisi İsrail’e geldi

ABD’nin on gemilik uçak gemi filosunun ve dünyanın en büyük uçak gemisi W.Bush, İsrail’in Hayfa limanına geldi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
ABD’nin en büyük uçak gemisi İsrail’e geldi

Uçak gemisi USS H.W. Bush İsrail’i 17 sonra ziyaret eden ikinci uçak gemisi oldu. USS H.W. uçak gemisinde 5 bin 700 denizci bulunuyor. Gemide, F18 uçakları, V22 ve CH53 helikopterler olmak üzere 90 civarında hava aracı bulunuyor. 20 kat olduğu belirtilen geminin uzunluğu 330 metre. 1980 ve 1990’larda ABD’nin Altıncı Filosunun Hayfa’da üssü bulunuyordu. İkinci intifadan sonra şehir bir liman şehri olarak kaldı.

İki nükleer reaktörden beslenen ve altıbin bahriye askeri barındıran $4.5 milyar dolarlık geminin gelecek 50 yıl boyunca ABD Deniz kuvvetlerinde hizmet yapması bekleniyor. Geminin 20 yıl ilave yakıt almadan çalışabileceği belirtildi.

Son iki yıldır Arap körfezinde bulunan George Bush uçak gemisinin Suriye ve Irak topraklarındaki DEAŞ hedeflerini bombaladığı da hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
  1. ABD
  2. Irak
  3. Suriye
  4. İsrail
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
    1. Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde..
    2. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    3. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    4. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    5. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    6. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    7. Motor sürücülerine polis denetimi
    8. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    10. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    11. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    12. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    13. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    14. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    16. Mersin polisinden kaçak sigara..
    17. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    18. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    19. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    20. Sungurlu kavruluyor
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...