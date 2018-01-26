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ABD'nin en büyük dergisi Trump'ı böyle eleştirdi

Dünyanın en ünlü dergilerinden TIME, ABD Başkanı Donald Trump'ın hatalı politikalarından dolayı ülkenin giderek yalnızlaştığını ifade etti. Dergi bu durumu kapağına taşıyarak, harita üzerinde ABD'yi tek başına gösterdi.

26 Ocak 2018 Cuma 14:51
ABD'nin en büyük dergisi Trump'ı böyle eleştirdi

Amerikan tarihinin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump’ın göreve gelişinin birinci yılında, ülkesi dünya genelinde zemin kaybediyor. TIME, ABD'nin geldiği noktayı bu kapakla anlatıyor.

Büyük bir beyaz kıta ABD'yi temsil ediyor. Üzerinde Amerikan bayrağı ve altında “America Alone” yani “yalnız Amerika” başlığı yer alıyor.

Ülkeler bu beyazlığın çevresinde küçük bölgeler olarak yerleştirilmiş.

Başkan Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla Amerikan ekonomisini ve çalışanlarını öne çıkartan politikalarının ülkeyi yalnızlaştırdığına dikkat çekiyor.

Kapağa yansıyan konular da bunu destekler nitelikte: “Davos ve Donald” ile “yüzde 1 ile mutluluk saati.”

Siyasi gözlemciler de Donald Trump’ın gafları ve çelişkili açıklamaları, yaptığı sivri çıkışlarla Washington'ın giderek yalnızlaştığı konusunda hemfikir.

Bunun en somut örneği ise Amerikan Yönetiminin Kudüs çıkışı sonrasında Birleşmiş Milletler’de yalnız kalması oldu.

ABD, İran’daki protesto gösterileri konusunda da acilen toplantıya çağırdığı Güvenlik Konseyi’nde beklediği desteği bulamadı.

Trump, göçmenler ve geldikleri ülkelerle ilgili sözleriyle de Güney Amerika ile Afrika ülkelerinin tepkisini çekiyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 14:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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