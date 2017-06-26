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ABD'nin deli başkanı "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem"

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Müslüman ülkeye getirdiği vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem" dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:14
ABD'nin deli başkanı "Bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem"

ABD Başkanı Donald Trump, yargıya takılan, temyiz mahkemesinde de reddedilen6 Müslüman ülkeyi kapsayan vize yasağını Yüksek Mahkemeye taşımıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Sudan vatandaşlarına 3 ay boyunca vize yasağı ve ABD Mülteci Programı’nın 4 ay süreyle askıya almasını öngören başkanlık kararnamesinin belli koşullar altında uygulanabilmesine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin kararına ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, "Bu karar, terör eğiliminin mevcut bulunduğu altı ülke için seyahat sınırlaması getiriyor. Başkan olarak ben, bize zarar vermek isteyen insanların ülkemize girişine izin veremem. Ben, ABD’yi ve ABD’deki bütün vatandaşları sevebilecek, çalışkan ve üretken olacak kişileri istiyorum. Başkomutan olarak birinci sorumluluğum Amerikan halkının güvenliğini sağlamaktır. Bugünkü karar, ulusumuzun anavatanını korumak için bana önemli bir araç sunuyor. Kararın 9-0 oybirliğiyle alınmış olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyorum" dedi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:14
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