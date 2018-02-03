Venezuella'dan ABD'nin darbe çağrısına cevap geldi

Resmi ziyaret için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Emperyalizm düşmanımızdır. Trump, Venezuela ve Orta Amerika göçmenlerine saldırdığı gibi Meksika'ya da aynı şekilde davranıyor. Emperyalizm hiçbir şeye saygı duymuyor." diye konuştu.

ABD'DEN DARBE ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceğini öne sürmüştü.

BBC'nin haberine göre, Tillerson, Latin Amerika seyahatinden önce Texas Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Venezuela'da ordunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirebileceğini ileri sürmüştü

Tillerson, ABD'nin rejim değişimini desteklemediğini ve ellerinde planlanmış herhangi bir eyleme dair istihbarat olmadığını savunsa da Venezuela'da askeri darbe olabileceğini dile getirmişti.



DARBE İMASI

Latin Amerika'da ordunun tarihsel olarak ciddi kriz zamanlarında müdahalede bulunduğuna dikkati çeken Tillerson, "Venezuela ve Güney Amerika tarihinde, işler çok kötüye gittiğinde ve liderler artık halka hizmet edemediğinde, genellikle ordunun değişim aracı olduğu zamanlardır." demişti.

Maduro'nun Küba'dan sığınma talep etmesi gerektiğini söyleyen Tillerson, "Mutfak onun için biraz fazla ısınırsa, Küba'da, kendisine plajda güzel bir malikane verebilecek bazı arkadaşları olduğundan eminim." ifadelerini kullanmıştı.