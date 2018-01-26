ABD’nin ‘çekiç güç’ tuzağı tutmadı

Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarını temizlemeye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı daha birinci haftasına girmeden, teröristlerin hamisi ABD zikzak yapmaya başladı. Önceki gün Paris’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’ye Afrin sınırında 30 kilometrelik ‘güvenli hat’ teklifinde bulundu. Türkiye’nin daha önce mültecilerin güvenli bir bölgede yaşayabilmeleri maksadıyla defalarca gündeme getirdiği ve ABD tarafından kabul görmeyen teklifin, terör örgütü PKK/YPG’nin köşeye sıkışmasının hemen ardından ABD tarafından gündeme getirilmesi samimi bulunmadı.



Bu teklifin samimiyetten öte yeni bir tuzak olduğunu söyleyen stratejist Dr. Ahmet Murathanlı, “Amerika’nın bu tür teklif ve uygulamalarını biz Körfez Savaşı ve öncesinden de çok iyi biliyoruz. Şimdiki tekliflerinin de, 1991 - 1996 yılları arasında Saddam Hüseyin’in saldıracağını bahane ederek uydurdukları ‘36. Paralel’in Kuzeyi ve Çekiç Güç’ hikayesiyle birebir benzerliği bulunuyor. O dönemde PKK’yı silahlandırmak için koruma kuşağı oluşturmuşlardı. Şimdi ise, silahlandırdıkları teröristleri koruma kaygısıyla hareket ediyorlar. Elbette, ‘Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz’ düsturuna sahip olan Türkiye bu oyuna gelmeyecektir” dedi.



‘GÜVENLİK’ DEĞİL ‘FİTNE DUVARI’..



Amerika’nın süslü cümlelerle gündeme getirdiği her türlü ‘hat’, ‘koridor’, ‘kuşak’, ‘sınır’ ve ‘bölge’ söylemi ile esasen, bölgedeki Müslüman halklar arasına ‘fitne duvarları’ çekme ve Büyük İsrail Projesi’ne karşı koyabilecek güçte İslam ülkesi bırakmamayı amaçladığını vurgulayan Murathanlı, İsrail’i ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bu ülkede sarf ettiği, “ABD ile ona en yakın müttefiki İsrail’in en güzel günleri henüz gelmedi.. Yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum..” ifadelerinin de bu görüşü doğruladığını belirtti.

OSMAN YİĞİT / ANKARA