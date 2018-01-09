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ABD'nin casus uydusu parçalandı

SpaceX şirketinin Zuma uydu projesi başarısızlıkla sonuçlandı.

09 Ocak 2018 Salı 19:13
ABD'nin casus uydusu parçalandı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in fırlattığı uydunun yörüngeye ulaşamadığı ortaya çıktı.

Euronews'in haberine göre, Tesla araçlarının da sahibi olan milyarder işadamı Elon Musk'a ait olan şirketin Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattığı 'Zuma' adlı casus uydunun roketten ayrılamayarak parçalandığı ya da denize düştüğü sanılıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, uydu projesini büyük bir kayıp olarak nitelerken, şirketin milyarlarca dolar zarara uğradığını açıkladı.

Öte yandan, olay hakkında soruşturma başlatan şirket sabotaj ihtimalina dair bir bulguya ulaşmadıklarını belirtti.

Amerikan ordusu Space X şirketine ait Falcon 9'u ilk defa Mayıs 2017'de kullanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:13
  1. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama
  2. Space X
  3. Falcon 9
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