Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD’nin camiye tahammülü yok

Şeytanın askerleri Uzakdoğu ülkesinde de Müslümanlara ait 7 camiyi yerle bir etti.

24 Ekim 2017 Salı 07:55
ABD’nin camiye tahammülü yok

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARADin ve İslam düşmanı Amerika, teröristlerle mücadele yalanıyla Müslümanlara ait yapıları yıkmaya devam ediyor... Destekledikleri terör örgütü PYD/YPG’ye yaşam alanı açmak için üç binden fazla TIR silah yardımında bulunarak, Suriye’nin birçok kentini yerle bir eden Amerika, son olarak Filipinler’in Marawi şehrini DEAŞ’lı teröristlerle mücadele bahanesi ile yerle bir etti. 

YEDİ CAMİ YERLE BİR OLDU

Suriye’de yedi yıldır devam eden iç karışıklığı fırsat bilerek destekledikleri terör örgütlerine ve güç odaklarına hizmet eden emperyalist güçler, Müslümanları katletmeye ve şehirleri yıkmaya devam ediyor. Rusya’nın Katil Esed’e destek vermek için Halep’i yerle bir etmesi, ABD’nin DAEŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka’da onlarca camiyi yerle bir etmesinin ardından, son yıkılan şehir Marawi oldu. Filipinler’in Marawi şehrindeki DEAŞ’lı teröristlerle mücadele bahanesi ile şehri bombardıman altına alan ABD ve Çin destekli güçler, şehirdeki yedi camiyi kullanılamaz hale getirirken yine İslam düşmanlıklarını gösterdi.

RUSYA 3 SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ 

Şehrin yüzde 90’ını bombardıman ile harabeye çeviren ABD ve Çin destekli güçler, Marawi şehrinin “Filipinler İslam Merkezi Grand Mescidi” dahil toplam yedi camisi kullanılamaz hale getirildi. 

Öte yandan, bölgede gerçekleştirilen bombardımanın ardından Rus Pasifik Filosu’na ait üç savaş gemisi, iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler’in başkenti Manila’ya geldi. Rus filosunun bu ziyareti bölgede oluşabilecek olası bir çatışma ortamına karşı hazırlık olarak değerlendirildi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 07:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    AllahABD yi de, Bütün Siyonistleri de, Kahretsin.
  • ihsanihsan2 sa önce
    Filipin başkanı bunları sokmuyordu ne oldu anlamadım küfür ediyordu obamaya zaten abd islamı yok etmek için bu sahte İslamcıları kullanıyor deaş onun örgütü
  • GurbetciGurbetci2 sa önce
    Birilerinin kadim dostu... böyle demek zorunda neden? Tassak yok tassak... akil yok beceri yok devlet bu köpeklere mahkum edildi senelerce sanayide bi kalkinma olmadi. Rabbim sonumuzu hayreylesin...
  • muhabirmuhabir2 sa önce
    DECCAL=EMPERYALİZİM=SİYONİZİM =iblis mesele bundan ibarettir ! Bütün dünyada yaygın katliamlar pilânlanmış ve dünya nüfusunu beşyüz milyona idirme savası heryerde yürütülüyor.ALLAH insanlığı korusun bu yahudiliğin inanç esaslarındandır yani öldürülen herbir insan ALLAH'a kurban edilmiş oluyor,ayni zamanda nüfusun azalmasıylada yönetim kolaylaşıyor ve düşman yokedilmiş sınırsız hürriyet sağlanmış oluyor.Bugünden sonra dünyada hiçkimse huzur beklemesin.(bir hadis'i şerifde dünya nasıl zulümle dolu ise ALLAH onun(mehdi)nin eliyle kabın su dolduğu gibi dünyayi adaletle doldurur) yani ilâhi rahmetin ve adaletin olmadığı birsantim boşluk yer kalmaz demek ;Ümidimiz o mubarek şahsiyetin biran evvel gönderilmesidir.Bu hususda ikibine yakın hadis vardır,inkãrı mümkün değildir.Nükleer tehtitler sindirme ve teslim alma amaçlıdır.Kuzey korenin silâhlarını abd,li emekli uzmanlar yaptı,halkı aclıktan ölen küçücük bir devletin karşısında dünya acizmiş gibi bir algı.Dünyanın heryerinde katliamlar envahşice yapılırken süber güçlerin hiç kık'ı bile çikmıyor kör sağır ve dilsiz kesildiler,alttan alttan sırıtıyorlar birde. Siyonizmin dünyayi getirdiği durum buişte.Beşli koalisyon.!!!....
  • AlpAlp3 sa önce
    HEDEF İSLAM . DAİŞ SADECE HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BİR ARAÇ. DÜNYA BUNU BİLİYOR.
  • ABDULLAHABDULLAH4 sa önce
    Büyük şeytan israilin güdümündeki şeytan amerika inşaallah yakında yıkılıp gideceksin.zalimliğinle kahrolacaksın
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti4 sa önce
    Ulan lannnnnnnnnnnnnnnnn uzakdoguda Ortadoğu'da batıda her yerde camilerimize saldırdın.pkkpyddeaş eli ve bahanesi ile camileri yaktınız yıktınız.Ülkemde kurşunlu cami surda sonra kuranı kerim kurslarını bombaladınız.Allahu Ekber Allahu Ekber minareler süngü kubbeler miğfer camiler kışlamız Müminler asker.Vatanı mağmur eyle Yarabbi düşmanı berbat eyle Allah'ım.
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
Fatih Portakal ters köşeye yattı
Fatih Portakal ters köşeye yattı
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…