ABD’nin camiye tahammülü yok

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Din ve İslam düşmanı Amerika, teröristlerle mücadele yalanıyla Müslümanlara ait yapıları yıkmaya devam ediyor... Destekledikleri terör örgütü PYD/YPG’ye yaşam alanı açmak için üç binden fazla TIR silah yardımında bulunarak, Suriye’nin birçok kentini yerle bir eden Amerika, son olarak Filipinler’in Marawi şehrini DEAŞ’lı teröristlerle mücadele bahanesi ile yerle bir etti.

YEDİ CAMİ YERLE BİR OLDU

Suriye’de yedi yıldır devam eden iç karışıklığı fırsat bilerek destekledikleri terör örgütlerine ve güç odaklarına hizmet eden emperyalist güçler, Müslümanları katletmeye ve şehirleri yıkmaya devam ediyor. Rusya’nın Katil Esed’e destek vermek için Halep’i yerle bir etmesi, ABD’nin DAEŞ ile mücadele bahanesi ile Rakka’da onlarca camiyi yerle bir etmesinin ardından, son yıkılan şehir Marawi oldu. Filipinler’in Marawi şehrindeki DEAŞ’lı teröristlerle mücadele bahanesi ile şehri bombardıman altına alan ABD ve Çin destekli güçler, şehirdeki yedi camiyi kullanılamaz hale getirirken yine İslam düşmanlıklarını gösterdi.

RUSYA 3 SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Şehrin yüzde 90’ını bombardıman ile harabeye çeviren ABD ve Çin destekli güçler, Marawi şehrinin “Filipinler İslam Merkezi Grand Mescidi” dahil toplam yedi camisi kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, bölgede gerçekleştirilen bombardımanın ardından Rus Pasifik Filosu’na ait üç savaş gemisi, iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler’in başkenti Manila’ya geldi. Rus filosunun bu ziyareti bölgede oluşabilecek olası bir çatışma ortamına karşı hazırlık olarak değerlendirildi.