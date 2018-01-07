Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'nin büyük Rusya korkusu: Gerçek bir hazine!

ABD Hava Kuvvetleri’nden Korgeneral Jamieson, Ortadoğu’daki çatışmaların Rusya’ya ABD'nin imkânları değerlendirmek için benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

07 Ocak 2018 Pazar 19:48
ABD'nin büyük Rusya korkusu: Gerçek bir hazine!

Business Insider’in aktardığına göre Jamieson, ''Irak ve özellikle Suriye semaları, Ruslar için bizim eylemlerimiz hakkında bilgi sağlayan gerçek bir hazine oldu'' ifadelerini kullandı.

Korgeneral Jamieson, Rusya'nın ABD Hava Kuvvetleri'nin eylemleri hakkında elde etmiş olabileceği bilgilerin 'değer biçilemez' olduğuna dikkat çekti.

Diğer yandan savunma ile ilgili bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute (Kraliyet Ulusal Hizmetler Enstitüsü) uzmanlarından Justin Bronk, Business Insider’a verdiği demeçte, ''Rus tarafı, sadece ABD öncülüğündeki koalisyonun taktiklerini ve tekniğini gözlemleyerek birçok bilgi edinebilir'' diye konuştu.

Bronk, F-22 Raptor gibi uçakları radarlar vasıtasıyla takip etmenin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne muazzam yarar sağlayabileceğini, böylelikle F-22 gibi 'hayalet' uçakların az görünür olma özelliğinin sağladığı avantajın ciddi bir şekilde zarar görebileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Le Pen'in partisi isim değiştiriyor
    1. Le Pen'in partisi isim değiştiriyor
    2. Nigel de Jong'dan flaş ayrılık sözleri!
    3. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i..
    4. Kamyonun kasası, üst geçide takıldı
    5. Aynı sokak... Birer gün ara... 2 ceset
    6. Askerden izinli geldiği köyünde çöken..
    7. Ünal, Kılıçdaroğlu’nu memleketi..
    8. ABD'nin büyük Rusya korkusu: Gerçek..
    9. Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
    10. Irak parlamentosundan ABD'nin Kudüs..
    11. 85 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
    12. Bingöl'de 'Doçka' ve çok sayıda..
    13. Ümraniye Belediyesi Tarafından..
    14. ‘Bedel’ Gala yaptı
    15. Meram’ın yatırım yılı
    16. “Bayrak Şairi Arif Nihat Asya..
    17. Ümraniyeli Hanımlar Altın ve Gümüş’ü..
    18. Umran’ın Ocak 2018 Sayısı Çıktı!
    19. Vestel ve P&G’den Türkiye’de bir ilk:..
    20. Bakanlık'tan flaş uyarı: Son tarih 11..
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    Trump'ın "Kim Jong-un" sevinci
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Kral Selman daha fazla direnemedi, imzayı attı
    Oğlunun oyuncağını incelerken aklına geldi! Şimdi 5 fabrikası var...
    Oğlunun oyuncağını incelerken aklına geldi! Şimdi 5 fabrikası var...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...