ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...

WSJ'nin Nancy A. Youssef imzalı haberinde omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu DSG'nin yüzlerce teröristi, Suriye'nin doğusunda DAEŞ'ten temizlenen bölgeleri terk edip Türkiye'nin harekatına karşı koymak için Afrin'e gitti. ABD yönetiminden yetkililere dayandırılan haberde, "Amerikalı yetkililer yüzlercesinin ayrıldığını söylüyor ve daha fazlasının gitmesinden korkuyor" denildi.



DESTEKLEDİĞİ TERÖRİSTLER NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YLE MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR

Washington'da Afrin nedeniyle DSG/YPG/PKK'nın dikkatinin DAEŞ'ten uzaklaşmasından endişe edildiği kaydedilerek şu değerlendirme yapıldı:

''Şimdi DSG'nin bazı üyeleri ayrılmaya başlamışken, yetkililer, bu grubun dağılmanın eşiğinde olmasından endişe ediyor. Bu kişilerin gidişi Amerikan ordusu açısından, DAEŞ'le savaşta desteklediği ve silahlandırdığı savaşçıların, bir müttefik ve NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı mücadeleye hazırlanması anlamına da geliyor. Şu an için DAEŞ'le savaşı terk eden ABD destekli savaşçıların sayısı kısmen düşük, ama askeri yetkililer daha büyük birliklerin DSG'yi terk etmesiyle bu sayının artmasından endişe ediyor.''

YÜZLERCE YPG'Lİ TERÖRİST GİTTİ

Terör örgütü DSG çatısı altında DAEŞ'le savaşmış sözde 'Süryani Askeri Konseyi'nin hafta sonunda Twitter'dan 'Afrin'e takviye gönderme' açıklamasına dikkat çekilirken terör örgütü DSG/YPG'nin çok sayıda teröristinin de bu yönde karar aldığı belirtildi. Buna göre ABD'li yetkililer, Suriye'nin doğusundan toplamda yüzlerce YPG'li teröristin, Türkiye'nin YPG'li teröristleri vurmasına önleme amacıyla Afrin'e gittiğini söyledi.

YPG'NİN DAĞILMASINDAN ABD RAHATSIZ

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Jennifer Cafarella, sözde Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadeleyi engellediğini iddia ederek gazeteye şu ifadeleri kullandı: "Türkler DSG'yi bölgeyi istikrara kavuşturma görevini yerine getirmesini ve DAEŞ karşıtı operasyonlara odaklanmasını engelleyecek şekilde bir bölgesel savaşa çekiyor."

'DAEŞ'DEN SONRA BİRARADA KALMALARI ZOR'

Cafarella, DAEŞ sonrası dönemde DSG'nin birarada tutulmasının zor olduğunu iddia ederek "Bu durum kaçınılmazdı. ABD, Suriye'deki diğer savaşların kendisinin dahil olmak istediği savaştan ayrı tutulabileceği umuduyla sahada tek bir meseleye odaklanan, safça bir strateji izliyordu" dedi.

KOALİSYON YALANLADI

WSJ'nin görüştüğü ABD liderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise "DSG'nin dağıldığına dair bir şey görmedim veya duymadım" demekle yetindi.