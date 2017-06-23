ABD'nin bu millet için istediği bu! Büyükelçiliğe sapkınların bayrağı asıldı
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Amerika’nın Orlando kentinde sapkın eşcinsellerin gittiği gece kulübüne düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümü bahanesiyle elçilik binasına sapkınların paçavrası asıldı.23 Haziran 2017 Cuma 00:45
ABD’nin Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği gece kulübünde 49 kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünü bahane eden ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binasına sapkın eşcinsellerin paçavrası asıldı.