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ABD'nin başı asıl şimdi dertte! Harekete geçiyorlar

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Türkler Pentagon'a karşı dava açmaya hazırlanıyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:30
ABD'nin başı asıl şimdi dertte! Harekete geçiyorlar

Sosyal medya üzerinden Türkleri duyarlı olmaya davet eden Güvenlik Uzmanı Fatih Özonur, ABD Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Richard Armitage’nin, 13 Ocak 2004 tarihinde yaptığı açıklamayı dayanak gösterdi.  Özonur, PKK ve KADEK'in ardından yeni isimlerle kurulan KHK ve KONGRA-GEL örgütlerinin, ABD Göç ve Milliyet Yasası kapsamında "yabancı terörist örgüt" kapsamına alındığına dikkat çekti.

Özonur, bu karara göre örgüt üyelerinin ve örgüte maddi destek sağlayanların, ABD makamlarınca yargılanmasının önünün açıldığını belirten Özonur, “Bu gruba ABD'de veya ABD yetkisi altında, malzeme desteği ve para yardımı sağlamak kişi için suçtur. Bu grubun temsilcileri ve bazı üyeleri eğer yabancı ise vizeleri reddedilir veya Amerika Birleşik Devletlerinden ihraç edilir” dedi.

2018’de ABD’den PYD’ye yardım devam edecek

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı bitirildiği ilan edilen DEAŞ ile savaşması için 2018 yılında YPG’ye 500 milyon dolarlık silah, araç, mühimmat ve teçhizat verme kararının buna göre suç teşkil ettiğini belirten Güvenlik Uzmanı Fatih Özonur, “ABD Savunma Bakanlığı bütçesi 15 Kasım 2017’de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylandı. Bu bütçeye göre Suriye’de IŞİD'e karşı savaşan muhalefete yani PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’ye (Suriye Demokratik Güçleri) 500 milyon dolarlık yardım öngörülüyor. Bu suçtur” diye konuştu.

ABD’nin aldığı karar ne diyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Richard Armitage’nin, 13 Ocak 2004'deki açıklamasına göre PKK ve KADEK'in ardından yeni isimlerle kurulan KHK ve KONGRA-GEL örgütleri, ABD Göç ve Milliyet Yasası kapsamında "yabancı terörist örgüt" kapsamına alınmıştı.

ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, 11 Kasım 2003 tarihinde ad değiştiren örgütün, terörist faaliyetlere devam ettiği vurgulanmıştı.

Karara göre, ABD yönetimi, KHK/KONGRA-GEL terör örgütüne karşı operasyon düzenleme yetkisi kazanmış, örgüt üyelerinin ve örgüte maddi destek sağlayanların, ABD makamlarınca yargılanmasının önü açılmıştı.

Örgütün ABD finans kurumlarındaki mal varlıklarının dondurulmasına da engel kalmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Richard Armitage'ın Washington'da açıkladığı bu gelişme aynı gün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da yazılı bir açıklamayla duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:30
  1. PKK
  2. KADEK
  3. ABD
  4. Sosyal medya

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