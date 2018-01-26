ABD’nin asıl korkusu Münbiç

Bu hafta Ankara’da Türk yetkililerle görüşen ABD heyetinin içinde olan ve adının açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey bir yetkili, Afrin’deki harekâtın Münbiç’e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti. Amerikalı yetkili, bu endişenin Türk tarafına iletildiğini söyleyerek, “Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bunu Türk yetkililerle paylaştık” derken ABD yönetiminin, daha önce yaptığı “YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek” taahhüdünü yerine getirmediğinin hatırlatılması üzerine de “Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda istediklerini bize söyledi. Bu da Washington’a iletildi” dedi.



Silahları geri almaya niyetliyiz



ABD’nin, YPG’ye verdiği silahları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, “Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik” derken silahların toplanması için bir süre veremeyeceğini, verilen silahlar hakkında Türkiye’ye aylık olarak güncellenmiş bir liste gönderdiklerini dile getirdi. ABD’li yetkili ‘YPG’ye hala silah veriyor musunuz?’ sorusuna da bunu askeri yetkililerin bilebileceğini belirterek cevaptan kaçındı.