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ABD'nin asıl hedefi bu görüntü mü?

ABD, Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarının Suriye'de ateşkesin ilan edildiği güne denk gelmesi dikkat çekti. Suriye'de denklem dışı kalan ABD'nin Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla varılan ateşkes anlaşmasını sabote etmeyi hedeflediği şeklinde yorumlanıyor.

ABD'nin asıl hedefi bu görüntü mü?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 00:31
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ABD, 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rus diplomatları 'istenmeyen adam' (persona non grata) ilan eden ABD, 35 isme ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdi.

ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı bu kararın zamanlaması ise dikkat çekti. ABD'nin sınır dışı kararı, Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle Suriye'de Esed rejimi ve muhalifler arasında ülke genelinde ateşkes için anlaşmaya vardığı güne denk geldi.

PKK/PYD'yi destekledi, denklem dışı kaldı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi müttefik olarak gören ve teröristlere silah yardımında bulunan ABD, ateşkes görüşmeleri sırasında denklem dışı kaldı. Türkiye ve Rusya'nın önderliğinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerinde de ABD'nin adı hiç geçmedi.

Suriye'deki bu tablodan rahatsız olan ABD'nin, Rusya'ya karşı aldığı kararlarla ateşkes anlaşmasını sabote etmeyi hedeflediği yorumları yapılıyor.

Yenişafak

 
Etiketleristenmeyen adamterör örgütü PKK/PYD
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