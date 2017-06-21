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ABD'nin açıklamasına Katar'dan jet yanıt!

Katar, ABD'in "Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmamalarına şaşırdıkları" yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 09:48
ABD'nin açıklamasına Katar'dan jet yanıt!

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Said er-Rumeyhi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nauert'in "Ambargoyu uygulamaya iki haftadan fazla bir zaman önce başladılar. Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki iddialarının detaylarını henüz kamuoyu ile paylaşmamasına karşı şaşırmış durumdayız" ifadelerini kullandığı açıklamasından memnun kalındığı belirtildi.

Katar'ın uluslararası toplum tarafından tanınan barışçıl temeller üzerine kurulu medeni bir diyalog yoluyla krizin çözümüne destek veren tutumuna vurgu yapılan açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Körfez çatısı altında krizin çözümü için sarf ettiği çabaların da desteklendiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, açıklamasında ayrıca "Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız. Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?" demişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 09:48
  1. Katar
  2. ABD
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