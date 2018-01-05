ABD’nin 51’inci eyaleti değiliz

FETÖ öncülüğünde, CIA, FBI ve güdümlü ABD yargısı eliyle devreye sokulan yargı kumpasında Hakan Atilla’nın suçlu bulunmasına tepki çığ gibi. Akit’e davayı değerlendiren Avukat Cüneyt Toraman, “Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değil.Hiçbir meşru zemine oturmayan bu davada Türkiye ve Atilla yargılanamaz” dedi.

ABD’de, FETÖ’cü hainlerin taşeronluğu ile kurulan çadır tiyatrosunda Halkbank Yöneticisi Hakan Atilla’nın 5 ayrı suçtan hüküm giymesi yönünde jürinin görüş bildirmesi kurulan sözde mahkemenin siyasi çıkar amacı ile kullanıldığını gözler önüne serdi. Noel tatiline denk getirilerek verilen iki haftalık aranın ardından birkaç saat içerisinde karar veren jürinin bu tutumu, tatil sürecinde bazı odaklar tarafından yönlendirilmiş olabilecekleri yorumlarını beraberinde getirdi. ABD’deki davanın alınan kararı meşrulaştırmaya yönelik bir şov olduğunu dile getiren Avukat Cüneyt Toraman, “Türkiye ABD’nin 51’inci eyaleti değil. Bu dava siyasi çıkar amacı ile kullanılmıştır” şeklinde konuştu.



HUKUKTA KARŞILIĞI YOK



ABD’deki davanın hiçbir hukuki karşılığı olmadığını dile getiren Toraman, şöyle devam etti: “Bu davanın açıldığı günden beri sonucunun belli olduğunu defalarca dile getirdim. ABD milletlerarası hukuku çiğniyor. Herhangi bir devlet milletlerarası hukuka göre iki şekilde yargılama yapabilir. Ya kendi topraklarında bir suç işlenmiştir veya kendi vatandaşı bir suç işlemiştir. Bunun dışında dünyada hiçbir devletin yargılama yapma imkanı yok. ABD’nin soruşturma başlattığı bu sözde suç ne ABD topraklarında ne de ABD vatandaşları tarafından işlenmiş. ABD’nin kesinlikle bu davada bir yargılama yetkisi yok. Uluslararası ceza mahkemesi bile böyle bir suç olduğunu kabul etmiyor. ABD’nin kendi kendine almış olduğu bir karar. Bunun dışında BM güvenlik konseyinin alabileceği karardan doğan durum var, bu davada bu durum da yok. Bu davanın tüm dünyada hukuk nezdinde bir karşılığı yok.”



ABD, BİZDEN HARAÇ KESİYOR!



ABD’nin kendi çıkardığı bir yasaya dayanarak Avrupalı ülkelere bile ülkelere ceza kestiğini belirten Toraman, şunları kaydetti: “ABD, ‘Ben davayı açarım, yargılama yaparım, zorla alırım’ diyerek bu işi yürütüyor. ABD’nin dayandırdığı yasa iç hukuku ilgilendirir. Biz ABD yasalarına göre ticaretimizi belirleyecek değiliz. Türkiye ABD’nin 51’inci eyaleti değil. Bu karar yok hükmündedir. Bu karar ile hiçbir devlet yargılanamaz. Davacısı ABD olan ve ABD’de görülen bir davada yargıçların tarafsız hareket edebilmeleri mümkün değildir. ABD daha önce bu yasaya dayanarak Avrupa’da birçok bankaya para cezası kesti. Avrupalı devletler bu cezalara karşı ‘ABD bizden haraç tahsil ediyor’ kelimesini kullanıyorlar.”



OYNANMIŞ BELGEYLE YARGI



Atilla’nın suçlu bulunduğu davadaki delillerin yasal bir zeminde ele alınamayacağını belirten Toraman, şunları söyledi: “ABD bu kumpası FETÖ eliyle 5 yıldır Türkiye’de zaten yapmış. Böyle bir sonuç alacağını bilmese bu davaya zaten girişmezdi. ABD terör örgütlerinin verdiği sahte delillerle bir dava açtı ve o davayı da bu şekilde eline yüzüne bulaştırdı. FETÖ’cüler yasal olmayan yollarla üzerinde oynanmış belgeleri buradan oraya götürdüler. ABD’nin bu belgelerin doğruluğunu kanıtlama imkanı dahi yok. Bu nedenle bu belgelere dayanarak bir yargılama yapılması hukuka kesinlikle uygun değildir.”

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA