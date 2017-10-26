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ABD’lilerden savcılara skandal teklif

ABD'lilerin 2012 yılında savcılara, dosyalardan fotoğraf çekme teklifinde bulunduğu ancak savcıların kabul etmediği ortaya çıktı.

26 Ekim 2017 Perşembe 07:02
ABD’lilerden savcılara skandal teklif

FETÖ’cü polis ve savcılarla bağlantılı çıkan ABD konsolosluğu görevlilerinin, 2012 yılında savcılara, dosyalardan fotoğraf çekme teklifinde bulunduğu ancak savcıların kabul etmediği ortaya çıktı

FETÖ üyesi polis müdürleri ile 17/25 Aralık öncesinde yoğun telefon ve ziyaret trafikleri tespit edilen, Zekeriya Öz'le bağlantıları belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının, yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Metin Topuz ve Jason Sandoval'ın 2012'de FETÖ'cü polisler aracılığı ile İstanbul'da bir grup savcı ile bir araya gelip, dosyalarından fotoğraf çekme teklifinde bulundukları ortaya çıktı. 2 savcı ise "Bu düpedüz casusluk, kesinlikle kabul edemeyiz" diyerek geri çevirdi.

BOĞAZ'DAKİ OTELDE KUMPASÇILARLA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri, Ağustos 2012'de ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA) adı altında Boğaz'daki lüks bir otelde İstanbul Emniyeti ve yetkili savcılarla resmi bir toplantı düzenledi. Toplantıya Diyarbakır ve İzmir'den bir, İstanbul'dan ise 2 savcı katıldı. Toplantıda ABD'li görevliler Metin Topuz ve Jason Sandoval, Türk tarafından ise dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve 17/25 kumpasında rol oynayan çok sayıda polis amiri hazır bulundu. Toplantının son bölümünde Yakup Saygılı savcılara ABD'lilerin ilginç bir talebini iletti. ABD'liler takip ettikleri bazı gizli dosyalar ile ilgili bu savcılara gidecekler dosyadan istedikleri belgelere ilişkin fotoğraf çekmek istiyordu. Bu iş için ise Jason Sandoval görevli olacaktı. Plana göre Sandoval sık sık adliyelere gelecekti.

FETÖ'cü polis ve savcılarla görüşme talimatını 'amirim' dediği Jason Sandoval'dan aldığını açıklamıştı.

'İSTEDİĞİNİZ ŞEY CASUSLUK'

Halen etkin bir görevde olan ve FETÖ karşıtlığı ile tanınan İstanbul'dan gelen 2 savcı, teklif karşısında dehşete düştü. "Sizin teklif ettiğiniz casusluk... Böyle bir şeye asla izin veremeyiz" diyerek tepki gösterdiler. Savcıların cevabına Yakup Saygılı'nın bozulduğu ve tepki gösterdiği de öğrenildi. Casusluktan tutuklu Metin Topuz'un savcılara, "Ben Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'i iyi tanışırım. Yanların gider gelirim" dediği de öğrenildi. Topuz sorgusunda, FETÖ'cü polis ve savcılarla görüşme talimatını 'amirim' dediği Jason Sandoval'dan aldığını açıklamıştı.

 

Sabah

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 07:02
  1. abd
  2. savcı
  • ahmetahmet20 dk önce
    Abd yıkılmasıiçinherfırsatıkullanalımyumşakkarnıAfganistanve iç karışıklıkgibi
  • AbdoAbdo20 dk önce
    Tc de adalet hâlâ Fatoşta içi pis temizlenmemiş leş kokuyor. Devlet uyuyormu
  • MM2 sa önce
    Hseni bir yemeğe davet etseler bir konuda teklif yapsalar sende kabul etmesen ama yemeğe katıldın kabul etmiş mi olursun sen sadece davete katıldın
  • Kerkük 82Kerkük 823 sa önce
    Bu vatanda aldığın her nefes haram zıkkım olsun
  • selimselim3 sa önce
    ABDyitürkiye terör devleti ilan etsin gitsin bu köpeklerin el attığı her ülke kaoso gidiyor
  • ........4 sa önce
    Topuz kâfir ABD nin parasını yiye yiye tipide onlara benzemiş görsen ABD'li dersin.
  • fahrifahri4 sa önce
    Çok sürmez yakında şüpheliler salıverilir. Boşuna bu konulara kafanızı yormayın. Büyükada davası kapandı. Bu da çok yakında tahliye ile son bulur.
  • alaettin alaettin 5 sa önce
    YEMEĞEDAVE YG ETMEDENSÖYLEMEZLERANCAK DEFOLU SAVCILAR DAGİDERSAĞLAM SAVCILARDA KABULLENMEYENLERİBİZDEN DEYİL DİYEBİR GERİDE TUTARLAR
  • Omercill Omercill 5 sa önce
    Haberde toplantının resmi olduğu yazıyor bu demek oluyor ki legal bir toplantıda illegal bir teklif olayı gerçekleşmiş
  • hh5 sa önce
    Savcılar kabul etmemişMİŞ ,kabul etmeyen adam yemeğe ne sebeble gitmiş ?Bal gibi kabul etmiştir
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