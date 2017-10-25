ABD'liler o sırrı çözmek için Türkiye'ye geldi
ABD'li bilim insanı Prof. Dr. Esprante, Nuh Tufanı'nın meydana geldiği alanlarda araştırma yapmak üzere Ağrı'ya geldi.25 Ekim 2017 Çarşamba 19:08
ABD'li bilim insanı Prof. Dr. Raul Esprante, Ağrı'da düzenlenen "4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na katılmak ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği alanlarda araştırma yapmak üzere ABD'nin California eyaletinden Ağrı'ya geldi.
Esprante, yaptığı açıklamada, ABD'nin Californiya eyaletinden geldiğini ve Nuh Tufanı'nın meydana geldiği iddia edilen yerler konusunda araştırma yaptığını söyledi.
Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı'nda da araştırma yapacağını dile getiren Esprante, "Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Ağrı Dağı eteğindeki bölgede araştırma yapacağım. Benim çalışma alanım dünyadaki büyük felaketler. Nuh'un Gemisi ile ilgili olarak Ağrı Dağı ve civarında ne gibi felaketler meydana geldi ve ne tür bulgular var bunu araştıracağım." şeklinde konuştu.
"NUH TUFANI EFSANE DEĞİL GERÇEK BİR OLAY"
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Belli de "Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı efsane değil gerçek bir olay, bütün kutsal kitaplar bunu kabul ediyor. Anadolu'da yaşayan bir gerçek. Buna saygı duyuyor, benimsiyoruz ve bizim milli kültürümüz.İster Cudi Dağı'nda olsun ister Ağrı Dağı'nda olsun ya da Nahçıvan'da olsun Türkler buna çok büyük saygı duyuyor." dedi.
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Selçuk33 dk önce Bozulmuş Tevrat ta gemi Ağrı dağında olduğu yazılı gemiyi burda bulmayı umup İslama saldırmaya çalışan, zayıflatacaklarmış düşünen zavallılar... geminin yeri için zamanıgelince bakılacak yer belli.. Arif45 dk önce İNCİRLİK kapansın bu herif kovulsun. Sanki bizim bilim erkegimiz yada bilim kadinimiz yok...Gemiyi rahatsız etmesinler... ajandır 2 sa önce Bunlarajannedenizinveriliyorkimbu izniverenfetocu mu hizmetkarmıabd nin Orhan2 sa önce Agrida aramalarinin nedeni kurana muhalefet etmek çünkü kumanda Cudi dagina demirledigi yazıyor Ramazan Algan2 sa önce Kesin istihbari calisma yapacaklardir.Inanclari para olanlarin dinle pek alakasi olmaz. köylü2 sa önce Bir zamanlarda gelip telsiz istasyonu kurmuşlar. Maho Ağa3 sa önce Bilimsel araştırma olmadığını herkes biliyor, kimbilir yine ne haltlar karıştıracaklar. İnanmassanız Bu ajanların, giderken ne bulduklarını yada bilimsel ne sonuca ulaştıklarını, ne yaptıklarını bir sorun nasıl bir cevap alacaksınız !!!!! serkan aydin3 sa önce yahu bu gbi arastirma arkeolojihadiseleri hep bir paravan bir maske olarak kullanilir..perde arkasinda esas amac baskadir bu bilinen bir gercek gecmistede bizzat ulkemizde buna benzer örnekler çokça yasanmistir..adamlar bilimselcalisma kilifi adi altinda baska seyler pesinde calisma yaparlar atiyorum nuhun gemisini bulucaz bunun icin bu alanda cok unlu prestijki bilim adamlari ile ajanlik faliyetlerine imza atarlar..mesela ornek veriyorum agri daginin bi bölgesine turkiyeden habersiz cok gizli son teknoloji radarlar yerlestirirler veyahut bizimgizli askeri uslerimizi tespit edebilirler onuda geçtim zamaninda arkeoloji calismasi diye bu ulkenin bor,toryum,uranyum madenlerini tespit ve teshis ettikleri bizim bazi vatanseverarastirmacilarimiz tarafindan ispat edilmistir..hersey olabilir ve bazen gönderilen dunyaca ünlü bilim adamlarinin bile bundan haberi olmaz adam gercekten nuhun gemisini aramak icin iyi niyetle gelir halbuki oda bilmez kullanildigini..tutturmuslar bir nuhun gemisi agrida diye..senelerce aradiniz agrida hic bir emare bile bulamadiniz hatta amerika agridan sovyetler birliğini dinliyordu radarlar ile arkeoloji calismasi yalaniyla..uyanik olalim.. Musti3 sa önce Pkk ya yardim vebirşeyler iletmek için.yada pkk nnin haberlesme telsizi imha edildi .yerine yeni uydu haberlesme chazi getirmistir .Dikkat edin niye simdi bi düşünün bu yalanlar çok yedi bu millet .orta doğuya demokrasi nsil getirdilerse nhun gemisi icin ağrı dağınada getirmesiñler.sonra ağrı kalkanı yapmayalım bir daha .takip edilmeli mutlaka Biz de inandık!! Safız ya?!koyun diyordunuz dogru3 sa önce Kesin baska bir gayesi var. Allah'ından bulsun inşaallah.