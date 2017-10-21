ABD'li yazar: "ABD'nin S-400'e karşı koyabilecek silahı yok"
S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını yeniden yazdığını ifade eden Bryen, ABD'nin S-400'lere karşı koyacak silahının olmadığını söyledi.21 Ekim 2017 Cumartesi 20:00
Amerika'da yayın yapan National Interest dergisi yazarı Stephen Bryen, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
ORTADOĞU'DA OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR
Bryen, S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade etti.
ABD VE RUS YAPIMININ FARKI
S-400'lerin menzilleri 400 kilometreyi bulan dört farklı tipteki füzeleri fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Bryen, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin ise 96 kilometre menzilli tek bir füze fırlatabildiğinin altını çizdi.
S-400'LERE KARŞI KOYACAK BİR SİLAH YOK
Bryen, bu nedenle ABD'nin S-400'lere karşı koyacak bir silaha sahip olmadığını vurguladı.
RADAR TESPİT UÇAKLARINI DA İMHA EDİYOR
Bryen, S-400'lerin bir diğer önemli özelliğinin de hava savunma sistemlerinin menzili dışındaki hedefleri ve Boeing E-3 Sentry radar tespit uçaklarını imha etme kapasitesine sahip olması olduğunu kaydetti.
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Barış22 sa önce Savunma silahıda füzeleri öpücüklemi imha ediyor alaettin 1 gün önce BUNU BİZDE DEVAMLI DİLE GETİRİRİZHEMDE ACİLOLARAKİMKAN YOKSA KANPANYA BAŞLATALIM DİYEDEFALARCA YAZDIKYAPILAN BAZI SEYLER FABRİKASYON DEYİL İMKAN EL KOL ZORUYLA YAPILIYORBU DA ÜZÜCÜ BU İŞ SURAT İSTERHIZLIOLMALIYIZ Hy-hy1 gün önce Hadi bizi boşver aynı silahı Çinde aldı.O zaman onlar salakmı,adamın ellerınde S-300 teknolojisi zaten var. Doğan1 gün önce Abd nin geri kalması sizi üzdü galiba neresi yalan açıklayın cahil degilim1 gün önce Cahiller Soner1 gün önce ..... S400 denenmemişbi radar sistemi degil mi?Sanki saldiri silahiymis gibi bu kadar yalan carpitma nasil izah edilir Kemal1 gün önce Hayır bu abd hayranları bunları okumuyormu anlamıyorum sadece 96 km vurabiliyorlar bu kadar acizler işte !!!!!!! ccc 1 gün önce Bu S400 ler Hava Savunma Sistemi değilmiydi?Sanki saldırı silahı gibi haber yapılmış. ahmet1 gün önce Yalan. Yalan derken bizim hoşumuza gidecek anlamsız ifadeler. Kuzey Kore ve İran'ın yalan siyasetleri gibi ibrahim Külahcıoğlu1 gün önce Füze motoru planlarini rüşvetle ukraynadan aldılar