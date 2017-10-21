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ABD'li yazar: "ABD'nin S-400'e karşı koyabilecek silahı yok"

S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını yeniden yazdığını ifade eden Bryen, ABD'nin S-400'lere karşı koyacak silahının olmadığını söyledi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 20:00
ABD'li yazar: "ABD'nin S-400'e karşı koyabilecek silahı yok"

Amerika'da yayın yapan National Interest dergisi yazarı Stephen Bryen, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

ORTADOĞU'DA OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Bryen, S-400'lerin Ortadoğu'da oyunun kurallarını değiştirdiğini ifade etti.

ABD VE RUS YAPIMININ FARKI

S-400'lerin menzilleri 400 kilometreyi bulan dört farklı tipteki füzeleri fırlatma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Bryen, ABD üretimi Patriot füze sistemlerinin ise 96 kilometre menzilli tek bir füze fırlatabildiğinin altını çizdi.

S-400'LERE KARŞI KOYACAK BİR SİLAH YOK

Bryen, bu nedenle ABD'nin S-400'lere karşı koyacak bir silaha sahip olmadığını vurguladı.

RADAR TESPİT UÇAKLARINI DA İMHA EDİYOR

Bryen, S-400'lerin bir diğer önemli özelliğinin de hava savunma sistemlerinin menzili dışındaki hedefleri ve Boeing E-3 Sentry radar tespit uçaklarını imha etme kapasitesine sahip olması olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 20:00
  1. Stephen Bryen
  2. Türkiye
  3. Rusya
  4. S-400 hava savunma sistemleri
  • BarışBarış22 sa önce
    Savunma silahıda füzeleri öpücüklemi imha ediyor
  • alaettin alaettin 1 gün önce
    BUNU BİZDE DEVAMLI DİLE GETİRİRİZHEMDE ACİLOLARAKİMKAN YOKSA KANPANYA BAŞLATALIM DİYEDEFALARCA YAZDIKYAPILAN BAZI SEYLER FABRİKASYON DEYİL İMKAN EL KOL ZORUYLA YAPILIYORBU DA ÜZÜCÜ BU İŞ SURAT İSTERHIZLIOLMALIYIZ
  • Hy-hyHy-hy1 gün önce
    Hadi bizi boşver aynı silahı Çinde aldı.O zaman onlar salakmı,adamın ellerınde S-300 teknolojisi zaten var.
  • DoğanDoğan1 gün önce
    Abd nin geri kalması sizi üzdü galiba neresi yalan açıklayın
  • cahil degilimcahil degilim1 gün önce
    Cahiller
  • SonerSoner1 gün önce
    ..... S400 denenmemişbi radar sistemi degil mi?Sanki saldiri silahiymis gibi bu kadar yalan carpitma nasil izah edilir
  • KemalKemal1 gün önce
    Hayır bu abd hayranları bunları okumuyormu anlamıyorum sadece 96 km vurabiliyorlar bu kadar acizler işte !!!!!!!
  • ccc ccc 1 gün önce
    Bu S400 ler Hava Savunma Sistemi değilmiydi?Sanki saldırı silahı gibi haber yapılmış.
  • ahmetahmet1 gün önce
    Yalan. Yalan derken bizim hoşumuza gidecek anlamsız ifadeler. Kuzey Kore ve İran'ın yalan siyasetleri gibi
  • ibrahim Külahcıoğluibrahim Külahcıoğlu1 gün önce
    Füze motoru planlarini rüşvetle ukraynadan aldılar
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