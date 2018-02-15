Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'li uzmandan flaş Akşener ve Gül yorumu!

Amerikan İlerleme Merkezi’nde Türkiye uzmanı olan Max Hoffman, Meral Akşener ve Abdullah Gül isimlerinin Erdoğan’a karşı rakip çıkma ihtimalini değerlendirdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 13:52
ABD'li uzmandan flaş Akşener ve Gül yorumu!

Hoffman bir soru üzerine, Erdoğan’a karşı merkez sağdan bir rakip çıkma yönünde bir fırsat olduğunu, ancak Erdoğan'ın kendi siyasi geleceğine yönelik riskleri azaltıcı bir dizi adım attığını iddia etti.

AKŞENER VE GÜL AÇIKLAMASI

Meral Akşener ve Abdullah Gül isimlerinin konuşulmasını örnek gösteren Hoffman, Erdoğan’ın Afrin operasyonu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gideceğini sık sık dillendirmesi, Batı ve Avrupa’ya karşı, Kürt (!) meselesindeki sert söylemleri gibi açıklama ve icraatlarıyla “milliyetçi sağa oynayarak bu kişilerin işini çok zorlaştırdığını” belirtti. Hoffman, “Dolayısıyla sağ kanattan bir rakibin milliyetçi oylara hitap edeceği tüm alanlarda Erdoğan bunları zaten yaptı” dedi.

GRUPLARIN BİRLEŞMESİNİ ZORLAŞTIRIR

Hoffman, tüm bunların sonucunda da, gelecek yıl için planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan’a rakip bir adayın, seçimlerin ikinci tura kalması halinde farklı seçmen gruplarını birleştirmesinin daha zor hale geldiğini belirtti.

CHP’NİN ADAY ARAYIŞI

CHP içinde Erdoğan’a rakip olarak genç, Türk halkının hayallerine hitap edebilen daha dinamik ve ikna edici bir aday arayışı olduğunu düşündüğünü kaydeden Hoffman, bununla birlikte, Erdoğan’a meydan okumanın bugünlerde Türkiye’de herkes açısından çok büyük bir siyasi risk olduğuna dikkati çekti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 13:52
  1. Meral Akşener
  2. Abdullah Gül
  3. Max Hoffman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde 6,8 arttı
    1. Avrupa otomobil pazarı ocakta yüzde..
    2. Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten..
    3. Süleymani, İsrail'i böyle tehdit etti:..
    4. TSK, terör örgütünü oradan da sürdü
    5. Polis noktasına EYP'li saldırıya 3..
    6. Konyaspor'dan olağanüstü kongre mesajı
    7. Kayseri'de FETÖ bahanesiyle..
    8. Türkiye'nin yeni sırası belli oldu
    9. İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton..
    10. Selahattin Demirtaş'tan Yasin Börü..
    11. A Milli Takım sıralamada 3 basamak..
    12. Elçiliklere gönderilen zarflar..
    13. ABD'li bakan Tillerson neye uğradığını..
    14. Çin'de H7N4 ilk kez bir insanda görüldü!
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi..
    16. Türk askeri Cinderes'e dayandı!..
    17. İsrail'den Esed rejimine sert uyarı!
    18. Merkez Bankasından yıl sonu dolar..
    19. 4 Mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri:..
    20. Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?