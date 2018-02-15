ABD'li uzmandan flaş Akşener ve Gül yorumu!

Hoffman bir soru üzerine, Erdoğan’a karşı merkez sağdan bir rakip çıkma yönünde bir fırsat olduğunu, ancak Erdoğan'ın kendi siyasi geleceğine yönelik riskleri azaltıcı bir dizi adım attığını iddia etti.

AKŞENER VE GÜL AÇIKLAMASI

Meral Akşener ve Abdullah Gül isimlerinin konuşulmasını örnek gösteren Hoffman, Erdoğan’ın Afrin operasyonu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gideceğini sık sık dillendirmesi, Batı ve Avrupa’ya karşı, Kürt (!) meselesindeki sert söylemleri gibi açıklama ve icraatlarıyla “milliyetçi sağa oynayarak bu kişilerin işini çok zorlaştırdığını” belirtti. Hoffman, “Dolayısıyla sağ kanattan bir rakibin milliyetçi oylara hitap edeceği tüm alanlarda Erdoğan bunları zaten yaptı” dedi.

GRUPLARIN BİRLEŞMESİNİ ZORLAŞTIRIR

Hoffman, tüm bunların sonucunda da, gelecek yıl için planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Erdoğan’a rakip bir adayın, seçimlerin ikinci tura kalması halinde farklı seçmen gruplarını birleştirmesinin daha zor hale geldiğini belirtti.

CHP’NİN ADAY ARAYIŞI

CHP içinde Erdoğan’a rakip olarak genç, Türk halkının hayallerine hitap edebilen daha dinamik ve ikna edici bir aday arayışı olduğunu düşündüğünü kaydeden Hoffman, bununla birlikte, Erdoğan’a meydan okumanın bugünlerde Türkiye’de herkes açısından çok büyük bir siyasi risk olduğuna dikkati çekti.