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ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD halkı gerçekleri bilse...

ABD’li uzman Luke Coffey, “Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD’nin Suriye’de neo-Marksist ve terör örgütü ile bağlantılı bir grubu desteklediğini anlatsanız hepsi dehşete düşer” ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:22
ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD halkı gerçekleri bilse...

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen "Suriye'deki YPG: ABD ve Türkiye için Doğurabileceği Sonuçlar" başlıklı telekonferansta PYD/PKK'nın Türk-Amerikan ilişkilerine etkisi tartışıldı.

Etkinliğe Heritage Vakfı Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey ile Henry Jackson Cemiyeti üyesi Kyle Orton konuşmacı olarak katıldı.
 
ABD HALKI GERÇEKLERİ BİLSE DEHŞETE DÜŞER

Coffey, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteğin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Sıradan bir Amerikan vatandaşına, ABD'nin (Suriye'de) neo- Marksist bir grubu desteklediğini, bu grubun ABD tarafından terörist olarak kabul edilen bir örgütle bağlantılı olduğunu ve NATO askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlarını öldürdüğünü anlatsanız hepsi dehşete düşer" dedi.

OBAMA, YPG İLE BU ORTAKLIĞA DÜŞTÜ

ABD'nin Suriye politikasındaki tutarsızlıkların bugünkü noktaya gelinmesine neden olduğuna işaret eden Coffey, "(Barack) Obama dönemi Beyaz Sarayı, beceriksiz bir şekilde YPG ile bu ortaklığa düştü. Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Artık Başkan (Donald) Trump her şeyden sorumlu ancak o da bu stratejiyle devam etme hatta ikiye katlama kararı aldı" şeklinde konuştu.

'SÖZLER TUTULMADI'

ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar birçok söz verdiği ve bunların çoğunu tutmakta başarısız olduğunu vurgulayan Coffey, "Örneğin PYD, ABD'nin gitmeyecek dediği belirli bölgelere doğru ilerledi. YPG'ye verdiğimiz silahların veya eğitimlerin Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü de verdik. Bu imkansız bir şey. Bu, ABD yönetiminin söz verme ehliyetini aşan bir durumdu" değerlendirmesinde bulundu. Kyle Orton ise ABD'nin YPG'ye sağladığı desteğin Türk-Amerikan ilişkilerinde onarılması güç hasarlara neden olduğunu ve mevcut durumda bu hasarların kontrol edilemediğini anlattı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:22
  1. Suriye
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  3. PYD
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