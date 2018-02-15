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ABD'li uzman böyle açıkladı: Kırılma noktasına...

Amerikan İlerleme Merkezi’nde Türkiye uzmanı olan Max Hoffman, Türkiye araştırmasıyla ilgili olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin kırılma noktasına çok yakın olduğunu söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:46
ABD'li uzman böyle açıkladı: Kırılma noktasına...

Hoffman, CAP’in yeni yayınladığı ve kendisinin de yazarları arasında olduğu Türkiye araştırmasıyla ilgili olarak soruları yanıtladı.

Hoffman bir soru üzerine, Türk-Amerikan ilişkilerinin “kırılma noktasına” çok yakın olduğunu söyledi. Hoffman, bu sorunun yanıtında, Afrin operasyonunun gidişatının da belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

 TÜRKİYE OPERASYONU MENBİÇ'E GENİŞLETİRSE...

Hoffman, Türk yetkililerin operasyonu Menbiç’e genişletip, Kürtler’in kuzey Suriye’deki etkisini ortadan kaldırmaya çalışması halinde bunun Amerika’yı “bazı çok zor seçeneklere” iteceğini belirtti.

1974'TEN BU YANA EN CİDDİ KIRILMA

Böyle bir durumun, 1974 Kıbrıs Harekatı ve sonrasındaki silah ambargosundan bu yana ilişkilerde muhtemelen en ciddi kırılmaya neden olacağını dile getiren Hoffman, “Bence kesinlikle Amerika’da ve ayrıca Ankara’da bu krizi idare etme, ilişkilerin kurumsal çerçevesini korumaya çalışma konusuna bir ilgi var.

Bu sayede gelecekteki bir tarihte, tansiyon düştüğünde, Suriye meselesi bir şekilde ortadan çıktığında, denklemde belki yeni liderler olduğunda Türkiye ve ABD parçaları toplayabilir ve ilişkileri yeniden inşa etmeye başlayabilir.

Bu yakın bir zaman olmayacak ama şu anda sorulması gereken soru kuzey Suriye’de ABD ve Türkiye arasında patlak veren krizin kontrol altına alınıp ilişkilerin temelini yeniden inşa etmesine olanak tanıyacağı mı yoksa her şeyi kökünden söküp atacağı mı sorusu. Bence bu tercih de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:46
  1. Max Hoffman

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